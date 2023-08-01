اتهام جو بايدن بإعفاء يلينا باتورينا أغنى امرأة في روسيا من العقوبات الأمريكية

تشن الصحف الغربية ذات التوجهات المحافظة التي تميل للحزب الجمهوري الأمريكي، هجوما على الرئيس الأمريكي جوبايدن حول ما تعتبره محاباة لبعض الروس، وتشير التقارير إلى أن العقوبات الصارمة التي فرضتها الولايات المتحدة ضد روسيا بسبب حرب أوكرانيا، تفادتها شخصيات روسية ثرية منها أغنى امرأة روسية وعي يلينا باتورينا.

وأشارت التقارير في صحيفة نيويورك بوست الأمريكية وموقع ديلي ميل البريطانية إلى أن رسائل بريد إلكتروني مسربة كشفت أن شركة ان الرئيس، هانتر بايدن العقارية (روزمونت ريلتي Rosemont Seneca Thornton LLC Realty) تلقت استثمارًا بقيمة 40 مليون دولار من الثرية الروسية يلينا باتورينا ، أرملة الملياردير لعمدة موسكو الراحل، والتي دفعت أيضًا لنجل الرئيس 3.5 مليون دولار رسوم استشارية.

وفي مايو الماضي أفاد البيت الأبيض، ، بأنه ليس لديه “شيء” ليقوله حول قضية رشوة محتملة تلاحق الرئيس الأمريكي جو بايدن حينما كان نائبا للرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما، فيما تعددت التفسيرات بشأن الأمر.

من هي يلينا باتورينا ؟

تبلغ يلينا من العمر 59 عامًا ، مؤسسة شركة إنتيكو “Inteco Management، وقدرت ثروتها بنحو 1.2 مليار جنيه إسترليني ، وكانت تعيش في بريطانيا منذ ما يقرب من عقد من الزمان وكانت أحد أمناء مؤسسة خيرية يرعاها صادق خان ، رئيس بلدية لندن.

كسبت باتورينا أموالها من البناء وهي أرملة يوري لوجكوف ، عمدة موسكو السابق ، الذي توفي آواخر 2019 عن عمر يناهز 83 عامًا.