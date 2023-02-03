عرضت وكالة “رويترز” تفاصيل تقرير من 61 صفحة، قدمه المدعون الرومانيون إلى القضاء عن الجرائم التي اقترفها بحسب زعمهم صانع المحتوى المثير للجدل، ولاعب الكيك البوكسينغ السابق البريطاني – الأميركي أندرو تيت.

وتقول الوثائق التي قدمها المدعون والتي تتضمن جميع المزاعم ورسائل بين تيت وبين ضحاياه المفترضات، إن الرياضي السابق وشقيقه تريستان، استخدما أساليب “الخداع والترهيب للسيطرة على ست نساء واستعبادهن”.

وكشفت وثائق الادعاء، مزاعم عن اغتصاب أندرو لامرأة من مولدوفا مرتين، بعدما أقنعها بالانتقال للعيش معه في رومانيا، مدعياً أنه واقع في حبها، حيث قال لها، بحسب نص المحادثات، بين شهري شباط/فبراير ونيسان/أبريل الماضيين، “لن يحدث شيء سيئ، لكن عليك أن تكوني إلى جانبي”.

وينفي أندرو تيت البالغ من العمر 36 عاماً، المقيم في رومانيا منذ عام 2017، وشقيقه البالغ من العمر 34 عاماً جميع المزاعم ضدهما. ولم تتمكن رويترز من الحصول على تعليقهم.

ورداً على التهم المتعلقة بالمرأة المولدوفية، قال محامي، يوجين فيدينيك، إن أندرو مارس معها الجنس، لكن كان ذلك بالتراضي، متهماً إياها بتلفيق مزاعم الاغتصاب، مضيفاً أن الضحايا المزعومين عاشوا على ظهر عائلة تيت الشهيرة وكانوا سعداء ولم يجبرهم أحد على فعل هذه الأشياء.

اعتقل تيت نهاية العام الماضي

واعتقلت السلطات الرومانية الشقيقين تيت، وسيدتين رومانيتين، إحداهما ضابطة شرطة سابقة، في 29 كانون الأول/ديسمبر الماضي في بوخارست، على خلفية اتهامهم بالاتجار بالبشر والاغتصاب وتشكيل عصابة إجرامية.

ويكشف ملف المدعي العام على أن تيت وشقيقه والسيدتين الرومانيتين، جندوا 6 نساء لإنشاء محتوى جنسي على منصة “أونلي فانز” (OnlyFans)، حسبما ذكرت رويترز.

ولم تستطع الوكالة التحقق بشكل مستقل من رواية الأحداث التي قدمها الادعاء أو محامي الدفاع، ولم تتمكن من الوصول إلى النساء الست الواردة أسماؤهن في ملف الادعاء للتعليق.

غير أن اثنتين من السيدات اللتين وردت أسماؤهن في القضية، رفضن في تصريحات لمحطة التلفزيون الرومانية “انتينا 3” في 11 كانون الثاني/يناير الماضي، اعتبارهما ضحيتين، وقالتا إن الشقيقين أبرياء.

وقالت إحداهما للمحطة: “لا يمكنك إدراجي كضحية إذا قلت إنني لست واحدة”. هذا ولم تعلّق النساء الأربع الأخريات، بما في ذلك المرأة المولدوفية، علنا.

وتحركت السلطات في 11 نيسان/أبريل الماضي، عندما داهمت الشرطة الرومانية أحدى ممتلكات تيت في بوخارست للاشتباه في أن امرأة أميركية محتجزة هناك.

ووفقا للمدعين العامين، تعارف تريستان والشابة الأميركية – وهي واحدة من الضحايا الستة المزعومين – على الإنترنت في تشرين الثاني/نوفمبر 2021، قبل أن يلتقيا في ميامي، الشهر الموالي.

وبحسب المصدر ذاته، فإن تريستان تيت، جذبها للانضمام إليهم في رومانيا بالتعبير عن “مشاعر كاذبة” تجاهها ووعدها بعلاقة جدية، كما دفع ثمن تذكرة الطائرة، وقال إنه يمكن أن يساعدها في كسب “100 ألف شهريا” على “أونلي فانز”.

وقالت وثيقة المحكمة إن تريستان أخذها من مطار بوخارست في سيارة رولز رويس في 5 نيسان/أبريل 2022، إلى منزله الذي كان يحرسه مسلحين.

وبحسب الادعاء، لم تكن الشابة الأميركية مسجونة، لكن الحراس لم يكونوا يسمحون لها بالخروج دون إذن منه، حيث كان يقول لها إن مغادرة البيت، يشكل خطراً عليها “لأن لديه أعداء”.

وقال ممثلو الادعاء في الوثيقة إن تريستان كان يتتبع حركاتها عبر كاميرات مزروعة في جميع أنحاء المنزل، حيث أخبرها في إحدى الرسائل أن بإمكانه رؤيتها ومعرفة ماذا تفعل.

وانتقلت الشابة الأميركية فيما بعد إلى منزل آخر مع أربع من “صديقات” أندرو تيت، وكان يسمح لها بالخروج فقط إذا كانت برفقة نساء أخريات، وهو ما جعلها تخاف بشدة من الأخوين، بحسب الوثائق التي اطلعت عليها رويترز.

وقال محامي تيت إن الضحية المزعومة كانت تتوفر على هاتف محمول واتصال بالإنترنت وحرية مغادرة المنزل كما تشاء، فيما لم تتحدث الشابة الأميركية علنا عن مزاعم عائلة تيت أو الادعاء.

وقال المدعون إن المشتبه بهن الأخريات في شبكة تيت، جورجيانا ناجيل ولوانا رادو، سيطرن على حسابات “أونلي فانز” و تيك توك للضحايا الستة نيابة عن الأخوين، وكن يسرقن نصف إيراداتهن، مع تعريضهن لضغوطات للعمل.

ونفى المشتبه بهما، كل الادعاءات والمزاعم الواردة في تقرير الادعاء.