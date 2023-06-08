اتهام “بوينغ” بسرقة تكنولوجيا صواريخ وتعريض حياة رواد الفضاء للخطر

اتهمت شركة “ويلسون أيروسبيس” (Wilson Aerospace) المختصة بصناعة معدات الطيران شركة “بوينغ” بسرقة تكنولوجيا محمية بحقوق الملكية لتركيب المحركات على صاروخ القمر الجديد التابع لوكالة “ناسا”، والبراغي المستخدمة لطائرات “دريملاينر” (Dreamliner) وأدوات التثبيت في محطة الفضاء الدولية التي لا تتسرب، وأدت السرقة إلى إساءة استخدام مفاتيح بطريقة خاطئة مما يُعرّض حياة رواد الفضاء للخطر.

وذكرت شركة “ويلسون أيروسبيس”،أنها شاركت شركة “بوينغ” في عدد من المشاريع على مدار العقد الماضي، لكنها تقول إن بوينغ أنهت الشراكة بعد الاطلاع على تقنياتها وتابعت باستخدام تلك التقنيات المحمية ببراءات اختراع دون أن تسدد كلفة ذلك لتحرم ويلسون أيروسبيس من عوائد هائلة.

تزعم شركة ويلسون أيضا أنها طورت وسيلة لتثبيت البراغي والأربطة على طائرة “بوينغ 787 دريملاينر” وأدى سوء الاستخدام المزعوم لأداة الشركة المسروقة إلى تسريبات على متن محطة الفضاء الدولية. كما تسعى “ويلسون” للحصول على تعويضات مالية لم تحدد قيمتها.

يذكر أن شركة “بوينغ” أعلنت مؤخرا إنها ستؤجل تسليم عدد من طائراتها طراز “787 دريملاينر” بعد الكشف عن قطع معيبة خلال الإنتاج، ما يشكل عقبة أمام شركة صنع الطائرات التي تسعى لتلبية الطلب المتصاعد على طائرتها بعيدة المدى.

قد يؤثر الخلل على نحو 90 طائرة مكتملة الصنع، وإن كانت الشركة لم تسلمها بعد، وفقاً لما قالته “بوينغ” يوم الثلاثاء. وستفحص الشركة كل طائرة على حدة بحثاً عن حشوات من حجم غير مناسب داخل الموازن الأفقي، وهو عبارة عن جناح صغير في ذيل الطائرة. كما سيتم فحص عدد قليل من الطائرات من الطراز ذاته موجودة على خط التجميع النهائي في مصنع “بوينغ” في نورث تشارلستون، بولاية ساوث كارولاينا، للبحث عن الحشوات المعيبة وإصلاحها.