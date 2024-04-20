اتهام النجمة الأمريكية تايلور سويفت بالجشع واستغلال الجمهور بعدة ألبومات مكررة

بدأت شخصيات عديدة باتهام النجمة الأمريكية تايلور سويفت بالجشع باستغلال جمهورها ماديا لتحقيق أرباح هائلة من خلال إعادة طرح ألبومات مع إضافات ثانوية فيها، فضلا عن كلمات أغنية تردد فيها مزاعمها بالحنين لأيام القرن التاسع عشر (1830) التي شهدت أسوأ سنوات العبودية في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية التي كانت وقتها 13 مستعمرة بريطانية تعمل بأنشطة نظام العبودية.

وتشير المغنية كورتني لوف في حوار مع صحيفة ايفننغ ستاندر إنه لا أهمية تذكر لـ تايلور سويفت كنجمة غناء كما أنها ليست مثيرة للاهتمام كفنانة”. وبعد طرح تايلور سويفت ألبومها الجديد TTPD، لقاء 200 دولار، أتبعته بإصدار نسخة أخرى بـ 200 دولار مع إضافات بسيطة من 15 من الأغاني الأخرى حيث قالت عبر إنستغرام إليكم “ذي أنتولودجي”، الجزء الثاني من “ذي تورتشرد بويتس ديبارتمنت”، 15 أغنية إضافية. والآن لم تعد القصة خاصة بي… إنها لكم”.

وبدأ متابعو النجمة في تحليل قائمة الأغاني التي يتضمنها الألبوم التي ظهرت فيها تايلور البالغة من العمر 34 سنة، وهي كالمراهقات تحاول تصفية حسابها مع أصدقاء سابقين والهمز واللمز ضدهم كأنها لا تزال في المدرسة وأنها دوما ضحية وأن كل اصدقائها السابقين لم يكونوا مخلصين.

وتم طرح ألبوم تايلور سويفت باسم TTPD وهي عبارة تعني قسم الشعراء المعذبين “The Tortured Poets Department” في 19 أبريل 2024، تصدر الألبوم الترند في العالم وحطّم الأرقام القياسية على المنصات الموسيقية.

مغنية البوب سويفت طرحت الجمعة، ألبوماً جديداً هو الحادي عشر لمغنية «الكنتري» الأمريكية التي أصبحت نجمة عالمية وحطّمت أرقاماً قياسية كثيرة. وانتظر الملايين من محبي سويفت الملقّبين بـ «سويفتيز» طرح الألبوم لشرائه فورا لتحقق سويفت المزيد من العوائد الهائلة بعد أن جعلتها مكاسبها أول فنانة تصبح مليارديرة بفضل دخلها من الموسيقى فقط.

يذكر أن سويفت بدأت في التأليف والإنتاج الموسيقي منذ عام 2006، ولكن طوال ذلك الوقت، لم تتطور إلى ما هو أبعد من عدد قليل من المواضيع قصيرة النظر للغاية: أصدقائها السابقين المشهورين (دائمًا ما يكونون فظيعين)، وإيذاءها – بالنسبة لمثل هذه المرأة القوية، فهي ليست على خطأ أبدًا ، لم تكن هي أبدًا سببا لتعاستها لنفسها بل الآخرين وهي مواضيع تستحوذ على تفكيرها في الأغاني التي تدور حول مشاكل الفتاة في المرحلة الدراسية المتوسطة، مع عدوتها اللدودة كيم كردشيان.