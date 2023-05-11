اتُهم الياس جرماني وهو صائغ يعد أحد أشهر مصممي المجوهرات في استراليا بافتعال سرقة مسلحة لمتجر مجوهرات يملكه في شارع جورج في سيدني يوم 19 يناير الماضي، لتتهمه الشرطة في نيو ساوث ويلز بأنها محاولة محكمة للاحتيال على شركة التأمين بأكثر من 2.8 مليون دولار.

وألقي القبض على ميشيل إلياس جيرماني، الذي اشتهر بعد تصميم شركته “جيرماني للمجوهرات” لمشاهير مثل الأميرة ديانا وبحسب موقع الشركة على الإنترنت ، فإن الأميرة ديانا وإليزابيث تايلور ودوق ودوقة ويلينجتون كانوا من زبائن المتجر إلى جانب عائلات ملكية عربية. وفي أستراليا ، أصبحت العلامة التجارية الفاخرة اسمًا مألوفًا بعد أن أصبحت الراعي الحصري للبرنامج التلفزيوني Sale of the Century من عام 1988 إلى عام 2001.

وتقول الشرطة إن الياس البالغ من العمر 65 عاما زعم لضباط الشرطة أنه تعرض للتهديد من قبل رجلين متنكرين كعملاء في متجره في مبنى كوين فيكتوريا في سيدني في يناير. وبحسب الشرطة، قيل إن أحد الرجلين هدد الموظفة بسكين، بينما طالب الآخر بالوصول إلى خزنة المجوهرات.

وقال إن اللصين قاما بتكبيل جيرماني والموظفة ثم فرا من المتجر بكمية كبيرة ومكلفة من المجوهرات. واعتقلت الشرطة الشهر الماضي شخصين هما شانيل توفيونو (37 عاما) ومنير حلو (57 عاما) بتهمة السرقة المزعومة. واعتقلت الشرطة جيرماني بعد أن ساورتها الشكوك بأن السرقة كانت مجرد عملية احتيال. وحسب “سكاي نيوز” تم اتهام جيرماني بالسرقة ونشر معلومات كاذبة أو مضللة، ولم يتقدم بأي طلب للإفراج عنه بكفالة وأمر بالمثول مرة أخرى أمام المحكمة.