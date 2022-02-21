اتفاق لإطلاق مسابقات بجوائز بقيمة 200 ألف دولار في الرياضات الإلكترونية

أعلنت شركة مونتون تكنولوجي المختصة بتطوير ونشر ألعاب الفيديو عن اتفاقية مع شركة إي سبورت الشرق الأوسط والتي تقدم حلول الرياضات الإلكترونية وألعاب الفيديو في الشرق الأوسط، عن تعاونهما في سبيل جلب دوري Mobile Legends: Bang Bang الاحترافي إلى الشرق الأوسط وشمال افريقيا. سينص التعاون على تنظيم قائمة متكاملة من البطولات المحلية وعبر الانترنت في المنطقة، مقسمة إلى موسمين – قسم الربيع وقسم الخريف – وذلك على جوائز مالية مجموعها $200,000 وتتويج فائز إقليمي سيمثل الشرق الأوسط وشمال افريقيا في بطولة العالم M4 World Championship المقامة في 2022. وبموجب الاتفاقية سيتم إطلاق دوري موبايل لجندس بانغ بانغ في الشرق الأوسط وشمال افريقيا للمرة الأولى. توافر مجموع جوائز $200,000 إلى جانب فرصة لتمثيل الفائز لمنطقة الشرق الأوسط في بطولة العالم.

وتمتد البطولة على مدار ستة أشهر، تبدأ من بدايات يناير 2022، ستستخدم ESME ابتكاراتها المتقدمة في صناعة الرياضات الإلكترونية لتشغيل البطولة وبثها لخلق حيز تنافسي مستمر، إضافة لتسليط الضوء على المواهب المحلية في أحد أشهر عناوين الهواتف الذكية وأكثرها تميزاً في العالم.

صرح السيد زاكاي دونغ ، مدير التسويق في مونتون قائلاً: “التزمت موبايل لجندس بانغ بانغ بترويج الرياضات الإلكترونية في شتى الأقاليم حول العالم وقد اكتسبت ملايين معجبي الرياضات الإلكترونية حتى الآن. نحن مسرورون جداً بإضافة إقليم الشرق الأوسط وشمال افريقيا إلى دوري MLBB الاحترافي إلى جانب شريكنا ESME هذا العام. على المتابعين توقع تجربة رياضات إلكترونية مذهلة عبر أضخم منصات البث المباشر مع العديد من المفاجئات المخبأة.” ستكون البطولة مجانية للتسجيل، مع قواعد وقوانين محددة للدخول، وستكون مُستضافة من قبل منصة ESME الخاصة التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي لتنظيم الرياضات الإلكترونية، ألا وهي Arab Esports. ستقوم الفرق بالتسجيل في التصفيات المفتوحة لكل قسم، وذلك مع تطبيق نظام “Round-Robin” الدائري للمباريات، حيث تتصارع أفصل الفرق من كل موسم للهيمنة على حدث نهاية العام مباشرة من دبي، الإمارات العربية المتحدة*.