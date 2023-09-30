اتفاقية موبايلي وهواوي.. تطوير الخدمات السحابية والرقمية في السعودية

وقعت شركة اتحاد اتصالات “موبايلي” السعودية مذكرة تفاهم مع شركة “هواوي” الصينية لتعزيز التعاون في مجال الخدمات السحابية والحلول الرقمية وإنترنت الأشياء.

وتنقسم مذكرة التفاهم إلى مجالين رئيسيين، هما التطبيقات الرقمية الاستهلاكية، حيث سيعمل الطرفان معًا على توفير الخدمات السحابية الرقمية لدعم وتعظيم تجربة العملاء في مجالات مثل الألعاب السحابية والتخزين السحابي.

والخدمات السحابية وإنترنت الأشياء حيث ستتمكن موبايلي من أن تصبح مزود متكامل لخدمات إنترنت الأشياء، وستقدم الشراكة حلول “الأعمدة الذكية التي تعد جزءًا أساسيًا في مشاريع المدن الذكية، وفقاً لوكالة الأنباء “واس”.

وقال الرئيس التنفيذي لموبايلي، المهندس سلمان البدران: “تؤكد هذه الخطوة الإستراتيجية على التزام موبايلي بتعزيز البنية التحتية الرقمية لقطاع الاتصالات وتقديم خدمات رقمية متكاملة”، مؤكدًا أن “موبايلي” ستواصل استثماراتها في التقنيات المتطورة مثل الحوسبة السحابية وإنترنت الأشياء بهدف دعم مسيرة التحول الرقمي تحقيقًا لمستهدفات رؤية المملكة 2030.

من جانبه قال الرئيس الإقليمي لشركة هواوي في منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى ستيفن يي: “يسعدنا إتمام هذه الاتفاقية الإستراتيجية مع “موبايلي”، خاصةً أنها تجمع بين نقاط قوة الشركتين”، منوهًا بما تتمتع به هواوي من خبرة واسعة في مجال التقنية الرقمية، وتقدم مجموعة واسعة من الحلول، متطلعًا إلى العمل مع “موبايلي” لتقديم حلول رائدة تلبي الاحتياجات المتزايدة للعملاء والمؤسسات في القطاعين العام والخاص.

وتشتمل مذكرة التفاهم على تحديد إطارٍ للتعاون بين “موبايلي” و “هواوي” على مدى السنوات الثلاث المقبلة في مجالات الخدمات السحابية والرقمية، مع وضع خطة تنفيذية تعزز من مكانة موبايلي مُمكنًا رقميًّا وطنيًّا.