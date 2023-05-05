أعلنت وزارة القوى العاملة المصرية اليوم الجمعة أنها التقت بوفد يوناني لتفعيل اتفاقية تُوفر فرص عمل لعمال مصريين في اليونان وعن عودة مستحقات لعمال مصريين مقيمون في المملكة العربية السعودية.

وقالت الوزارة في بيان، اطلع عليه أريبيان بزنس، إن الديوان العام لوزارة القوى العاملة شهد اجتماعاً للجنة المصرية اليونانية المشتركة المعنية بتنفيذ الاتفاقية المبرمة بين حكومتي مصر واليونان، بحضور ممثلين عن وزارات ومؤسسات مصرية مختصة بهذا الملف، وذلك بشأن تشغيل العمالة الموسمية بقطاع الزراعة.

وجرى التوقيع على محضر اجتماع من أمال عبد الموجود رئيس الإدارة المركزية للعلاقات الخارجية بوزارة القوى العاملة، وباتروكلوس جورجاديس الأمين العام لسياسة الهجرة واللجوء باليونان، والاتفاق على قيام السفارة اليونانية بالقاهرة بموافاة الإدارة المركزية للعلاقات الخارجية بوزارة القوى العاملة، وكذلك وزارة الخارجية بطلبات الجانب اليوناني من العمالة الزراعية الموسمية، فور تلقى هذه الطلبات من أصحاب الأعمال اليونانيين على أن يقوم الجانب المصري بالإعلان عن الوظائف المدرجة بتلك الطلبات واستقبال المرشحين وإتمام عملية الاختيار في أسرع وقت، وموافاة الجانب اليوناني بالكشوف النهائية للمرشحين المختارين، ومتابعة استلام أعمالهم.

وقال البيان إن وزارة القوى العاملة تلقت تقريراً من مكتب التمثيل العمالي التابع لها بسفارة جمهورية مصر العربية في العاصمة السعودية الرياض بشأن نجاح المكتب في الحصول على مستحقات سبعة عمال مصريين في المملكة، بلغت 123.737 ريال (نحو 33 ألف دولار) بما يعادل مليون وتسعة آلاف و455 جنيهاً، وتنظيم حملة توعية شاملة بجميع القرارات والقوانين الخاصة بنظام العمل السعودي والاستعانة في ذلك بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية، ويأتي ذلك في إطار توجيهات وزير القوى العاملة حسن شحاتة بضرورة متابعة مستحقات العاملين المصريين المتوفين لدى الشركات والمصانع التي يعملون لديها بالتنسيق مع القنصليات مع الاهتمام بنشر الثقافة العمالية بين العاملين المصريين العاملين بالمملكة.

وتلقت وزارة القوى العاملة تقريراً من مكتب التمثيل العمالي التابع لها بالقنصلية المصرية بجدة، بشأن نجاح المكتب العمالي في التفاوض مع شركه الناقل العربي لنقل الحجاج والمعتمرين السعودية وتسوية حقوق عدد ثلاثة عمال موسميين بموسم العمرة والحج ١٤٤٣ هـ بناء على شكوى واردة للمكتب من الممثل القانوني لهم تم استيفاء كامل حقوقهم بواقع 3 آلاف ريال (800 دولار) لكل عامل بإجمالي مبلغ 9 آلاف ريال، وذلك في إطار توجيهات وزير القوى العاملة حسن شحاتة، للإدارة المركزية للعلاقات الخارجية بمتابعة شؤون العمالة الوطنية بالخارج وتحصيل مستحقاتهم لدى جهات العمل التي يعملون لديها.