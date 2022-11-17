اتفاقية مع أكبر مزود لخدمات التنقل في السعودية لتمكين حلول المدفوعات السلسة في كل أنحاء المملكة

دخلت “تو يو”، أكبر مزود لخدمات التنقل كخدمة في المملكة العربية السعودية في شراكة مع “إم ٢ ب فنتيك”، أكبر شركة بنية تحتية لواجهة برمجة التطبيقات في آسيا. تهدف الشراكة ، التي تم تأسيسها من خلال توقيع مذكرة تفاهم خلال فعالية سيمليس، إلى توفير حلول دفع شاملة للعملاء والشركات في المملكة العربية السعودية. سيتم تشغيل منصة “تو يو” من خلال البنية التحتية وطبقة التكنولوجيا في “إم ٢ ب فنتيك” ، مما يتيح المدفوعات السلسة لمستخدميه ويوفر تجربة سداد سلسة لمنتجات وخدمات التطبيق. تطبيق تو يو المتكامل خدمات لوجستية متعددة، العثور على أي شيء وشرائه وتسليمه من البقالة وتوصيلات المطاعم إلى خدمات نقل الركاب والبريد السريع.

الاستفادة من الفرص في المملكة

98٪ من السكان يسهل أمامهم الوصول إلى الإنترنت واستخدامها.

المدفوعات الرقمية في المملكة آخذة في الارتفاع.

تقديرات بوصول المعاملات الرقمية إلى 42.3 مليار دولار هذا العام>

ستصل قيمة المعاملات الرقمية لحوالي 78.4 مليار دولار بحلول عام 2027.

التجارة الإلكترونية ستشهد نموا يرفع قيمتها إلى ملياري دولار بحلول عام 2025.

أهمية الاتفاق

الرئيس التنفيذي التجاري لشركة “تو يو”، زياد بن علي العجلان ، يعلق على الشراكة بالقول: انطلاقاً من تصميمنا على تقديم أفضل الخدمات اللوجستية في المملكة لتوصيل الطلبات، تمكن تطبيق “تو يو” من التوسع والوصول إلى أكثر من 56 مدينة في وقت قياسي. تتمثل الخطوة التالية في التوسع إقليمياً عبر عدة دول. في حين أن الخدمات اللوجستية هي عامل حاسم للنمو الاقتصادي والقدرة التنافسية، فإننا بدورنا ملتزمون بالجودة والمعايير العالمية للخدمات، والتي تستحق رؤية المملكة العربية السعودية فى 2030 واتجاهها للتقدم في هذا المجال لتصبح عالمية منصة لوجستية.