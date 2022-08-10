سامر باطر by سامر باطر

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Posted inأخبار أريبيان بزنسأعمالمصارف (بنوك)

اتفاقية لدعم التدريب المالي للكوادر السعودية

سامر باطر by سامر باطر

وقَّعت “الأكاديمية المالية” اتفاقية تعاون مع “مصرف الإنماء” تهدف إلى توطيد الشراكة بين الجانبين في مجال تطوير البرامج التدريبية والتأهيلية وتقديم الحلول الاستشارية في مجال التدريب والشهادات المهنية وبناء الكفاءات، وتنظيم الفعاليات وورش العمل بحسب وكالة الأنباء السعودية.
ووقَّع الاتفاقية، مدير عام الأكاديمية المالية مانع بن محمد آل خمسان ،ورئيس قطاع رأس المال البشري بمصرف الإنماء عبدالله بن محمد السلامة.
وأكد آل خمسان أن التعاون مع مصرف الإنماء يأتي ضمن توجهات الأكاديمية الإستراتيجية عبر دعم وتعزيز القدرات البشرية في القطاع المالي؛وإجراء البحوث وتقديم الاستشارات، بالإضافة إلى تقديم حلول التدريب والتطوير المعترف بها دوليًّا والمتوافقة مع البيئة المحلية التي تعزِّزُ التميز المهني، إلى جانب توفير حلول وتقنيات مبتكرة وفعَّالة لتنمية العاملين في القطاع المالي.

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سامر باطر

سامر باطر

محرر موقع أريبيان بزنس- ومجلتي أريبيان بزنس وسي إي أو CEO العربية، صحافي عربي بخبرات تشمل مجالات عديدة من الاقتصاد...