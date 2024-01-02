دبي، اتفاقية لتوفير الغسيل الجاف للطائرات لتعزيز الاستدامة

أعلنت مجموعة دلسكو عن توقيع شراكة مع أشورد لخدمات الطيران التي توفر خدمات الغسيل الجاف للطائرات ومعدات الدعم الأرضي في المطارات. وتقوم الشراكة على تقديم خدمة الغسيل الجاف باعتبارها بديلاً منخفض التكلفة وصديق للبيئة لأساليب الغسيل الرطب المعتمدة في قطاع الطيران في دولة الإمارات ، في خطوةٍ كبرى نحو تعزيز الاستدامة على مستوى القطاع.

ولتنظيف 260 طائرة خفض الغسيل الجاف استهلاك المياه العذبة بمقدار 11 مليون لتر خلال عامٍ واحد.

المعروف أن طرق الغسيل التقليدية تكبد تكاليف مرتفعة وتفرض جهوداً مكثّفة على الموظفين في قطاع الطيران، لذا عملت دلسكو لحلول اللأفراد على تزويد القطاع بحلول الغسيل الجاف المتقدمة التي توفرها أشورد، مدفوعةً بالتزامها الراسخ بتعزيز الاستدامة. وتستخدم تقنية أشورد مواد كيميائية متخصصة مع أحدث المعدات لإزالة الغبار والشحوم والمخلفات من الطائرات والحافلات وعربات السحب وغيرها، وذلك وفق أعلى مستويات الفعالية، وبما يتيح استمرار سلاسة العمليات الأرضية في بيئات العمل المزدحمة للمطارات.

ويضمن الغسيل الجاف الحفاظ على النظافة التامة للطائرات حتى أثناء ركنها، حيث يحمل بطبيعته العديد من المزايا الملموسة، بما يشمل إمكانية استخدامه في مواقع مختلفة، وفعاليته في غسل الهيكل الخارجي للطائرات كاملاً أثناء توقفها من أجل الصيانة، وعدم حاجته إلى نظام لتصريف المياه. وكشفت دراسة أجرتها شركة طيران مقرها الإمارات أن استخدام الغسيل الجاف لتنظيف 260 طائرة أسهم في خفض استهلاك المياه العذبة بمقدار 11 مليون لتر خلال عامٍ واحد بالمقارنة مع أساليب الغسيل الرطب التقليدية. واعتماداً على هذه التقنية، نجحت أشورد لخدمات الطيران في توفير 1.5 مليون لتر من الماء خلال أقل من 20 شهراً.

كما يساهم الغسيل الجاف في الحد من مخاطر تآكل المعدات الأرضية، وإطالة عمرها، وحماية الطلاء من الآثار السلبية للتعرض لأشعة الشمس، فضلاً عن التخلص من الأسطح الزلقة لتعزيز سلامة مشغليّ المعدات وطواقم الصيانة.

ولا تقتصر مزايا الغسيل الجاف على توفير الوقت والتكاليف، بل تضمن هذه التقنية خفض البصمة البيئية لعمليات التنظيف من خلال اعتمادها على استخدام منظفات صديقة للبيئة، خلافاً لأساليب الغسيل التقليدية التي تستخدم منظفات ومواد كيميائية ضارة. وباعتبار الغسيل الجاف لا يحتاج إلى الماء، فإنه يوفر خياراً مثالياً في المناطق التي تعاني من شح المياه أو تركز على ترشيد استهلاكها.