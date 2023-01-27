اتفاقية لتعزيز الصادرات السعودية غير النفطية إلى إيطاليا

وقع بنك التصدير والاستيراد السعودي مذكرة تفاهم مع وكالة ائتمان التصدير الإيطالية (ساتشي) لتمكين المصدرين السعوديين والمستثمرين الدوليين وتعزيز التبادل التجاري بين المملكة وإيطاليا وذلك في مقر الوكالة بالعاصمة الإيطالية روما.

ويهدف الاتفاق، بحسب وكالة الأنباء السعودية، إلى وضع إطار لإعادة التأمين المتبادل بما يعزز تواجد الصادرات السعودية في الأسواق الإيطالية، وفتح آفاق للتعاون في مجالات التطوير المهني ونقل المعرفة بأفضل الممارسات المتبعة في ائتمان الصادرات، والتعاون في المشاريع الدولية التي تستغل موارد سعودية وإيطالية وتنسجم مع الأهداف الاقتصادية للطرفين.

وقال الرئيس التنفيذي لبنك التصدير والاستيراد السعودي المهندس سعد بن العزيز الخلب إن الاتفاق يمثل خطوة إضافية ضمن جهود البنك لتعزيز تنمية وتنويع الصادرات السعودية غير النفطية، وزيادة تنافسيتها، وتوفير تمويل للصادرات السعودية وخدمات الضمان، وتأمين ائتمان الصادرات بمزايا تنافسية.

وأوضح “الخلب” أن البنك يعمل لتحقيق رؤية المملكة 2030، من خلال الإسهام في رفع نسبة الاقتصاد غير النفطي للمملكة؛ عبر تمويل وتأمين عمليات تصدير المنتجات الوطنية إلى العالم، وذلك عبر تطوير وتنويع قائمة الشركاء الماليين والاستفادة من خدماتهم وعلاقاتهم الدولية لتعزيز حضور المنتجات السعودية في الأسواق الأوروبية والعالمية، وزيادة فرص التبادل التجاري بين المملكة وإيطاليا.

ويعد بنك التصدير والاستيراد، الذي أطلق في 2020 بهدف تعزيز تنمية الصادرات السعودية وتنويعها وزيادة قدرتها على التنافس في الأسواق العالمية في مختلف القطاعات، أحد الركائز الرئيسة في دعم الصادرات السعودية، وزيادة أثرها في تنمية الاقتصاد الوطني، بما يتناغم مع تطلعات رؤية المملكة 2030 لزيادة نسبة الصادرات غير النفطية من 16 بالمئة إلى 50 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي.