اتفاقية لتطوير منتجع بحري بالمنطقة الشرقية تديره فنادق انتركونتيننتال

وقّع صندوق التنمية السياحي اتفاقية تمويل مع شركة خليج الدانة للسياحة، للمشاركة بتمويل صندوق عقاري مغلق قيمته 644 مليون ريال، وتهدف الاتفاقية إلى تطوير مشروع بحري فاخر متكامل يتمتع بموقع فريد من نوعه على شاطئ المنطقة الشرقية، ويتضمن فللاً سكنية راقية تتميز بإطلالة خلابة، وممشى تنزه واسع، بالإضافة إلى عدد متنوع من المقاهي والمطاعم المميزة بحسب وكالة الأنباء السعودية.

وسيكون مشغل المشروع؛ شركة (IHG) العالمية، ممثلة بفندق إنتركونتيننتال الرائدة عالمياً، ويشتمل المشروع على منتجع بالإضافة إلى شقق وفلل فندقية، كما يحتوي على عدة مرافق مثل ممشى الدانة الذي يحتوي على مطاعم ومناطق ترفيهية، كما سيتم تطوير جزيرة ديسكفري التي ستضيف بُعداً فنياً لاحتوائها على متحف ومعارض فنية مختلفة بالإضافة إلى صالات عرض حرفية.



وجاء الإعلان عن الاتفاقية خلال فعاليات النسخة السادسة من مبادرة مستقبل الاستثمار، التي تستضيفها الرياض حالياً، حيث وقَّعَ الاتفاقية كلٌّ من الرئيس التنفيذي لصندوق التنمية السياحي قصي عبد الله الفاخري، والرئيس التنفيذي لشركة خليج الدانة للسياحة، الدكتور بسام محمد بودي.

وقال الرئيس التنفيذي لصندوق التنمية السياحي قصي الفاخري: ” نحرص في صندوق التنمية السياحي على أن نكون الممكن الرئيس للمستثمر، بما يخدم أهداف الإستراتيجية الوطنية للسياحة، وتوقيعنا اليوم لهذه الاتفاقية مع شركائنا شركة خليج الدانة للسياحة نترجم من خلالها مُضي الصندوق لتفعيل الوجهات السياحية بالمملكة، من خلال تعزيز برامج الدعم وتنوع الحلول التمويلية، الأمر الذي سيسهم في نمو الاستثمارات النوعية في القطاع السياحي”.

وأوضح أن الاتفاقية تعد امتداداً لاتفاقيات سابقة وقعها الصندوق مع العديد من المنشآت الكبرى لدعم التنمية السياحية في الوجهات المستهدفة، والتأسيس لمفاهيم جديدة للسياحة استناداً إلى أعلى المعايير العالمية في بناء المنتجعات الفاخرة بهدف استقطاب السياح وإثراء تجاربهم في الوجهات السياحية بالمملكة.

من جانبه، قال رئيس مجلس إدارة شركة خليج الدانة للسياحة عبد المحسن الراشد “اهتمانا منصب على صناعة السياحة، وعلى تنشيط الحركة السياحية بالمنطقة الشرقية، دعماً للجهود السياحية الترفيهية والاقتصادية لمنظومة السياحة بالمنطقة الشرقية، ونحرص على تعزيز أسلوب الحياة من خلال تبني أفضل المعايير الدولية في تنفيذ المشاريع العقارية والدمج بين الطابع العصري والتقليدي”، مؤكداً أن الشراكة مع صندوق التنمية السياحي ستسهم بتقديم تجربة مميزة وفريدة من نوعها، الأمر الذي سينعكس على إثراء تجربة السائح في الوجهات السياحية التي حددتها الإستراتيجية الوطنية للسياحة.

بدوره، رحّب الرئيس التنفيذي لشركة خليج الدانة للسياحة الدكتور بسام محمد بودي، بتوقيع الاتفاقية مع صندوق التنمية السياحي، مؤكداً أنها ستكون داعماً لتطوير المشروعات السياحية التي تسهم في تنمية المنطقة الشرقية، إحدى أبرز الوجهات السياحية بالمملكة، خاصة وأن مشروع خليج الدانة الذي تبلغ مساحته 2.8 مليون متر مربع وتمتد شواطئه بطول 14 كلم يحتوي على أكبر أماكن الجذب السياحي كالحديقة المائية ومنتجع شاطئ الدانة، وتحرص الشركة على تعزيز مكانة المنطقة في مسيرة التطور والتحول التنموي التي رسمتها رؤية المملكة 2030، متطلعاً من خلال هذه الشراكة مع صندوق التنمية السياحي لتلبية الطلب المتنامي على المنتجعات الفاخرة في المنطقة الشرقية.

وبهذه المناسبة قال المدير العام لفنادق ومنتجعات إنتركونتيننتال للهند والشرق الأوسط وأفريقيا هيثم مطر:” فخورون بالعمل المشترك مع شركة خليج الدانة للسياحة في بناء فنادق وشقق لتطوير منتجع سياحي في مدينة الخبر مما يجعلها وجهة جديدة وفريدة من نوعها، تعد شركة إنتركونتيننتال رائدة في مجال السفر والسياحة لعدة عقود، حيث نعمل على جذب السياح إلى مدينة الخبر، كما نسعى إلى التوسع بشكل أكبر في جميع أرجاء المملكة تماشياً مع الإستراتيجية الوطنية للسياحة وتحقيقاً لمستهدفات رؤية المملكة 2030″ .

وتأتي هذه الاتفاقية في إطار حرص صندوق التنمية السياحي على تطوير البُنى التحتية في الوجهات السياحية المستهدفة من خلال دعم وتمويل الاستثمارات السياحية فيها بما يدعم مستقبل السياحة بالمملكة ويعزز مكانة المملكة كوجهة سياحية عالمية واعدة.

يُذكر أن صندوق التنمية السياحي يعمل على دعم الاستثمار السياحي وفق الإستراتيجية الوطنية للسياحة، لتمكين المنشآت العاملة في القطاع السياحي من الاستفادة المثلى من جميع برامج الدعم والحلول التمويلية التي يقدمها، وصولاً إلى الفرص الاستثمارية الواعدة في الوجهات السياحية بالمملكة، وبما يسهم في تحقيق الأهداف والتطلعات.