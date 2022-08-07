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اتفاقية لتطوير محطات خدمة الوقود في المقر الرئيسي للخطوط السعودية

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خلال توقيع مذكرة تفاهم بين "أرامكو السعودية" و"سارد"
خلال توقيع مذكرة تفاهم بين "أرامكو السعودية" و"سارد"

وقّعت شركة الخطوط السعودية لتنمية وتطوير العقار (سارد)، الذراع العقاري لمجموعة الخطوط السعودية القابضة، و”أرامكو السعودية”، مذكرة تفاهم لتطوير محطات خدمة الوقود في مواقع محددة في المقر الرئيسي للخطوط السعودية في مدينة جدة.

ووقّع المذكرة الرئيس التنفيذي لشركة الخطوط السعودية لتنمية وتطوير العقار (سارد) خالد محمد صالح رضوان، ونائب الرئيس للوقود في “أرامكو السعودية” ياسر بن مهدي مفتي.
وتناقش المذكرة تقييم المواقع الإستراتيجية لبناء وتطوير محطات خدمة وقود تحمل علامة “أرامكو السعودية”، كما تتضمن إمكانية إضافة خدمات خاصة لضيوف الخطوط السعودية، واستكشاف فرصة مجموعة الخطوط السعودية لتقديم خدمات التموين للمتاجر الصغيرة التي تحمل علامة “أرامكو السعودية” التجارية.

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