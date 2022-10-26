.ط by

أخبار ذات صلة

Posted inأخبار أريبيان بزنسسيارات ويخوتصناعة

اتفاقية لتدريب 1000 سعودي وسعودية في أمريكا على السيارات الكهربائية

.ط by
خلال الإعلان عن الاتفاقية بين صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف" وشركة لوسيد
خلال الإعلان عن الاتفاقية بين صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف" وشركة لوسيد

أبرم صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف” مذكرة تعاون مع شركة لوسيد المحدودة، تهدف لتنمية رأس المال البشري الوطني في صناعة السيارات الكهربائية، و من أبرز ما جاء في الإطار التعاوني، ودعم التدريب و التأهيل لألف مواطن ومواطنة للعمل في الوظائف التخصصية والمهنية في الشركة وتدريبهم في الولايات المتحدة الأمريكية، تمهيداً لالتحاقهم في العمل فور انطلاق المصنع بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية، وذلك تحقيقاً لرؤية المملكة 2030، ودعماً لتمكين أبناء و بنات الوطن للعمل في الوظائف النوعية و التخصصية.
ويتضمن التعاون بين الجهتين تعزيز فرص التوظيف والتدريب بالاستفادة من ممكنات الدعم والتأهيل لدى الصندوق، ويشمل ذلك عقد لقاءات وظيفية دورية من أجل تعزيز التوطين في القطاعات التي تخدمها (لوسيد)، بالإضافة إلى دراسة المهن والاحتياجات التدريبية لتقديم حلول الدعم المناسبة، وتعزيز فرص التدريب على رأس العمل بما يسهم في رفع المهارات التنافسية و الخبرات ذات الصلة لدى الكوادر الوطنية.
كما اتفق الطرفان على تشكيل فريق عمل مشترك لمتابعة الأعمال والمستهدفات، وقياس الأثر من حين لآخر.

  • تابعونا:
  • Follow us on Whatsapp
  • Follow us on Telegram
  • Follow Latest News on Google News
  • Follow us on Instagram
  • Follow us on YouTube
  • Follow us on LinkedIn
  • Follow us on Twitter
  • Follow us on Facebook
  • Flipboard
للاطلاع على  أحدث الأخبار  و أخبار  الشركات من السعودية والإمارات ودول الخليج تابعنا عبر تويتر  و  لينكد إن وسجل اعجابك على فيسبوك واشترك بقناتنا على يوتيوب  والتي يتم تحديثها يوميا