اتفاقية شراكة نفطية بين أوكيو من عُمان وسومو من العراق

أعلنت مجموعة أوكيو العُمانية للطاقة عن توقيع مذكرتي تعاون مع شركة تسويق النفط العراقية (سومو)، بهدف تعزيز التعاون الاستراتيجي بين سلطنة عُمان وجمهورية العراق في قطاع الطاقة. وتمثّل هذه الشراكة خطوة محورية في العلاقات الاقتصادية بين البلدين، وتفتح آفاقًا جديدة للنمو المشترك في تجارة الطاقة العالمية.

ترتكز الشراكة على مذكرتين أساسيتين: * المذكرة الأولى: تهدف إلى تطوير مشروع متكامل لتخزين النفط الخام العراقي في محطة رأس مركز بولاية الدقم. سيشمل المشروع إنشاء مرافق بسعة تخزينية أولية تبلغ 10 ملايين برميل، مع إمكانية التوسع في المستقبل. * المذكرة الثانية: تمكّن شركة أوكيو للمتاجرة من تسويق النفط الخام العراقي في الأسواق العالمية، بالاستفادة من الخبرات التجارية والقدرات الإدارية للطرفين. ويهدف هذا التعاون إلى تعظيم القيمة التجارية المضافة للنفط العراقي وتعزيز حضوره في السوق العالمية.

المهندس سالم بن مرهون الهاشمي، المدير التنفيذي لـ”الشركة العُمانية للصهاريج (أوتكو)”، أكد أن هذه الشراكة تعزز مكانة سلطنة عُمان كمركز إقليمي رائد للطاقة، وتدعم التكامل الاقتصادي بين البلدين. وأشار إلى أن محطة رأس مركز تتمتع بميزة تنافسية كبيرة بسبب موقعها خارج مضيق هرمز، مما يجعلها وجهة مثالية للشركات العالمية لتخزين النفط بكميات كبيرة. من جانبه، صرّح وائل بن زهير الجمالي، الرئيس التنفيذي لـ”شركة أوكيو للمتاجرة”، أن هذا التعاون يمثل فرصة لإعادة تشكيل مشهد تجارة النفط في المنطقة، ويبرز عُمان والعراق كمحورين أساسيين في مشهد الطاقة العالمي، بفضل ما يمتلكانه من موارد وبنية تحتية قوية.

الاتفاقيتان ستتيحان فرصًا لتبادل المعرفة والاستثمارات الثنائية، وتوفير فرص عمل جديدة في القطاعين الخاص والعام. كما تعكسان تطلع مجموعة أوكيو إلى توسيع حضورها العالمي وترسيخ موقعها كشريك موثوق في تجارة واستثمار الطاقة. هذه الخطوة الاستراتيجية لا تعزز فقط أمن الطاقة في المنطقة، بل تدعم أيضًا مسيرة النمو الاقتصادي المستدام للبلدين.