اتفاقية “شراكة شاملة” بين السعودية والصين

وقع العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز والرئيس الصيني شي جين بينغ اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين في قصر اليمامة بالرياض. وذلك بحسب وكالة الأنباء السعودية.

اتفاقيات ومذكرات تفاهم

وقالت وكالة الأنباء السعودية إنه قبل توقيع اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة، شهد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان ورئيس الصين مراسم تبادل عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الثنائية بين البلدين وتشمل:

خطة المواءمة بين رؤية المملكة 2030 ومبادرة الحزام والطريق الصينية

مذكرة تفاهم في مجال الطاقة الهيدروجينية

اتفاقية للتعاون والمساعدة القضائية في المسائل المدنية والتجارية والأحوال الشخصية

مذكرة تعاون لتعليم اللغة الصينية

مذكرة تفاهم في مجال “تشجيع الاستثمار المباشر”

خطة عمل لتفعيل بنود مذكرة التعاون في مجال الإسكان

دكتوراه فخرية

كما تم منح الرئيس الصيني شهادة الدكتوراه الفخرية في الإدارة من جامعة الملك سعود. وألقى رئيس جامعة الملك سعود الدكتور بدران العمر، كلمة بهذه المناسبة أعلن خلالها قرار مجلس الجامعة منح الشهادة له “استحقاقا وتكليلا لإنجازاته وجهوده الكبيرة في الإدارة والقيادة”، وسبق أن زار الرئيس الصيني السعودية قبل نحو 6 سنوات، وتأتي زيارته الراهنة بعد حوالي 3 أشهر من قمم مماثلة في الرياض مع الرئيس الأمريكي جو بايدن.