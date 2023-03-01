اتفاقية لتعزيز اعتماد حلول المدن الذكية في المملكة

وقّعت جونسون كونترولز العربية، الشركة الرائدة في مجال حلول الأنظمة الذكية في مجالات التدفئة والتهوية والتكييف والتبريد، وأنظمة السلامة من الحريق والأمن، ونظم إدارة والتحكم في المباني في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، اتفاقية تعاون مع iot squared، الشركة الرائدة في مجال تقنيات إنترنت الأشياء المملوكة من صندوق الاستثمارات العامة السعودي ومجموعة STC، لدفع اعتماد حلول البناء الذكية المتنوعة في المملكة العربية السعودية.

ووقع الاتفاقية كل من الدكتور مهند الشيخ، الرئيس التنفيذي لشركة جونسون كنترولز العربية، والمهندس عثمان الدهش، الرئيس التنفيذي لشركة iot squared بحضور مجموعة من مدراء الشركتين.

وتعليقاً على الإتفاقية، قال الدكتور مهند الشيخ: “نلتزم في جونسون كنترولز العربية بإرساء معايير الاستدامة في قطاع المباني والمنشآت، ويأتي توقيع هذه الشراكة في إطار حرصنا وجهودنا لتعزيز معايير الذكاء والاستدامة في المباني بالمملكة، بما يساهم في تحسين مستويات الجودة والفعالية والتنافسية في عالم لم تعد فيه الاستدامة رفاهية، بل أصبحت ضرورة قصوى”.

وأضاف الشيخ: “نضع الإبتكار في جونسون كنترولز العربية على رأس أولوياتنا وفي صلب حلولنا وخدماتنا، فهي تمثل ركناً أساسياً في مساهماتنا الرامية إلى بث الحياة في مشاريعنا عبر اعتماد محفظة حلول OpenBlue الرقمية وخدماتها المعززة بالذكاء الإصطناعي وقائمة شركائنا الاستراتيجيين في مجال تكنولوجيا المعلومات”.

وقال المهندس عثمان الدهش: “حرصنا على التعاون مع شركة جونسون كنترولز العربية لتسريع وتيرة تبني حلول المباني الذكية في المملكة تماشياً مع رؤية المملكة 2030. وبموجب هذه الشراكة، ستتمكن الشركات السعودية من إطلاق مسيرة التحول الرقمي عبر اعتماد الثورة الصناعية الرابعة التي سترتقي بمستويات نمو قطاع إنترنت الأشياء”. وتوفر منصة OpenBlue من جونسون كنترولز حزمة من الحلول المخصصة والمعززة بالذكاء الإصطناعي التي تشمل المباني صفرية الإنبعاثات الكربونية والمباني الصحية والمباني الآمنة وغيرها من الحلول التي تحاكي متطلبات الأبنية في مجالات التشخيص عن بعد والصيانة الوقائية ومراقبة الإمتثال وتقييم المخاطر المتقدمة بهدف تحقيق الإستدامة الفعالة وتوفير التجارب الجديدة والآمنة.