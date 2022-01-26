اتفاقية جديدة للتوسع في مشاريع الطاقة الشمسية بالمملكة

وقعت شركة مصنع تكنولوجيات الصحراء (Desert technologies)، أول شركة سعودية مُصنّعة ومصدّرة للألواح الشمسية في المملكة، مؤخراً اتفاقية تفاهم مع شركة آل سالم جونسون كنترولز (يورك)، الرائدة في توفير الحلول المتكاملة في مجالات التدفئة والتهوية والتكييف والتبريد، ونظم إدارة والتحكم في المنشآت وخدمات حلول الطاقة (ESCO)، لتوريد ألواح الطاقة الشمسية التي تنتجها الشركة بمصنعها بمدينة جدة، للمشاريع التي تنفذها شركة آل سالم جونسون كونترولز في المملكة العربية السعودية، لتحفيز استخدام الطاقة الشمسية على المستويين التجاري والسكني، تماشياً مع مستهدفات رؤية 2030 والبرنامج الوطني للطاقة المتجددة، وخطة وزارة الطاقة، والتي تتيح للمواطنين وكبار المستهلكين بناء محطات توليد الطاقة الشمسية لسعات أكبر من 2 ميغاوات داخل منشآتهم ومنازلهم، وتصدير الفائض منها للشبكة العامة للكهرباء بداية من العام الجاري وفق المواصفات المعتمدة من قبل الوزارة.

الاتفاقية التي وقعها كل من ماجد الرفاعي الرئيس التنفيذي للقطاع التجاري في مجموعة تكنولوجيات الصحراء، وماهر موسى، المدير التنفيذي للمنتجات الهندسية وسياسة الاستدامة وكفاءة الطاقة، عن شركة آل سالم جونسون كنترولز، تهدف إلى تقديم حلول الطاقة الشمسية لعملاء شركة آل سالم جونسون كونترولز، وبناء محطات الطاقة الشمسية على أسطح المباني السكنية والتجارية والصناعية بأسعار تنافسية وأداء عالمي من حيث الجودة والأمان، بحسب بيان الشركة.

استقبال الملحق اليوناني في مصنع تكنولوجيات الصحراء للوقوف على تصدير أول شحنة للألواح الشمسية لليونان – ????☀️ pic.twitter.com/6mgiOEEpo0 — desert technologies (@dt_technologies) January 20, 2022