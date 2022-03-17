اتفاقية تمهد لصندوق الاستثمارات العامة الاستثمار في مصر

المملكة ومصر توقِّعان على محضر مشترك حول التوافق على صيغة مشروع اتفاقية بشأن قيام صندوق الاستثمارات العامة بالاستثمار في مصر

واس-وقَّع وزير الدولة عضو مجلس الوزراء لشؤون مجلس الشورى الدكتور عصام بن سعد بن سعيد ووزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية رئيس مجلس إدارة صندوق مصر السيادي الدكتورة هالة السعيد في القاهرة أمس محضراً مشتركاً حول التوافق على صيغة مشروع اتفاقية بين حكومتي المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية في شأن قيام صندوق الاستثمارات العامة بالاستثمار في مصر، وذلك بحضور دولة رئيس مجلس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي.

حضر التوقيع، وزير المالية المصري محمد معيط، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى مصر أسامة بن أحمد نقلي، ونائب محافظ صندوق الاستثمارات العامة رئيس الإدارة العامة للاستثمارات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يزيد الحميد، والمدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي أيمن سليمان.

ع / اقتصادي / المملكة ومصر توقِّعان على محضر مشترك حول التوافق على صيغة مشروع اتفاقية بشأن قيام صندوق الاستثمارات العامة بالاستثمار في مصر 1443-08-13(واس)



وأكد الجانبان أن هذا الاتفاق يأتي انطلاقاً من الروابط التاريخية الوثيقة التي تجمع المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية، واستناداً إلى توجيهات قيادتي البلدين بتعزيز التعاون والأخذ بكل ما من شأنه دعم العلاقات بين البلدين الشقيقين، والتعجيل بإنهاء الإجراءات المتصلة بالاستثمار في جمهورية مصر العربية من خلال صندوق الاستثمارات العامة.

كما يأتي الاتفاق تكليلاً للاجتماعات التي عقدت بين كل من صندوق الاستثمارات العامة في المملكة العربية السعودية ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في جمهورية مصر العربية، ورغبة منهما في الإسراع باستكمال الإجراءات المتصلة بالتوقيع على المشروع.

ع / اقتصادي / المملكة ومصر توقِّعان على محضر مشترك حول التوافق على صيغة مشروع اتفاقية بشأن قيام صندوق الاستثمارات العامة بالاستثمار في مصر 1443-08-13(واس)