سامر باطر by سامر باطر

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اتفاقية تمنح وافي حق الامتياز الحصري لإنشاء محطات وقود شل العالمية في مدن المملكة

سامر باطر by سامر باطر

بهدف فتح محطات للوقود في المملكة “الحقيل” يرعى توقيع اتفاقية امتياز بين شركة وافي للطاقة وشركة (شل) العالمية

بحضور وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل، وقعت شركة وافي للطاقة مع شركة (شل) العالمية اتفاقية تمنحها حق الامتياز الحصري بالسعودية لإنشاء وتشغيل محطات الوقود وخدمات السيارات لشركة (شل) العالمية في مختلف مدن المملكة. وتعد شركة (شل) أكبر شركة مشغلة لمحطات الوقود وخدمات السيارات في العالم، حيث تقوم بتشغيل أكثر من 46 ألف محطة في 80 دولة، وهي الشريك التقني والراعي الرئيسي لفريق (فيراري) – فورميلا 1 وسوف تنقل شركة (شل) للمملكة العربية السعودية أحدث الخبرات التقنية لتقديم أفضل الخدمات بأعلى المستويات العالمية.

كما وقعت شركة وافي للطاقة مذكرة تفاهم أخرى مع وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، للاستفادة من الخدمات التي تقدمها بوابة (فرص) التي أنشأتها وتديرها الوزارة، لدعم الشراكة وتعزيز التكامل بين القطاع العام والخاص لتوفير فرص استثمارية أمام كافة المهتمين من القطاع الخاص، مع الحفاظ على المعايير التخطيطية والتوجهات التنموية للمدن واحتياجاتها وتوافر العقارات البلدية المناسبة لمثل هذا النوع من الأنشطة.

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سامر باطر

سامر باطر

محرر موقع أريبيان بزنس- ومجلتي أريبيان بزنس وسي إي أو CEO العربية، صحافي عربي بخبرات تشمل مجالات عديدة من الاقتصاد...