اتفاقية تعزيز الاستثمار في الإمارات بين وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة وأبوظبي الإسلامي

وقّع “مصرف أبوظبي الإسلامي اتفاقية مع وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة خلال فعاليات الدورة الرابعة من منصة “اصنع في الإمارات”. وتستهدف الاتفاقية دعم الاستثمار والنمو في القطاعات الصناعية والتكنولوجية، من خلال تأسيس إطار عمل مشترك وتوفير مجموعة من الحلول التمويلية المبتكرة المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية للمستثمرين المحليين والدوليين.

وتُساهم الاتفاقية في تعزيز قدرات القطاع الصناعي ودعم التحول التكنولوجي وتوظيف التقنيات المتقدمة في التصنيع، كما تعزز التزام الطرفين بتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة ودعم خطط التوسع والقدرات التنافسية للقطاع الصناعي في دولة الإمارات، وتحدد مجموعة من مجالات التعاون، تشمل تسهيل الحصول على تمويل المشاريع الصناعية ودعم نمو الأعمال وتوسعها وتقديم الاستشارات للشركات الصغيرة والمتوسطة. وسيقدم “أبوظبي الإسلامي” حلولًا مالية تتماشى مع الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة ومستهدفاتها، مع توفير تحديثات دورية وباقات تمويل مصممة خصيصًا لتلبية احتياجات كل قطاع.

تهدف الشراكة إلى:

توفير حلول تمويلية : سيقدم المصرف حلول تمويل متوافقة مع الشريعة الإسلامية، بمعدلات مرابحة تنافسية وفترات سداد ممتدة للشركات الصناعية.

: سيقدم المصرف حلول تمويل متوافقة مع الشريعة الإسلامية، بمعدلات مرابحة تنافسية وفترات سداد ممتدة للشركات الصناعية. دعم مبادرة “اصنع في الإمارات” : يساهم التعاون في بناء قاعدة صناعية أكثر تنوعاً وتنافسية عالمياً.

: يساهم التعاون في بناء قاعدة صناعية أكثر تنوعاً وتنافسية عالمياً. تسريع تبني التقنيات المتقدمة : سيدعم المصرف جهود الوزارة لتسريع تطبيق التكنولوجيا المتقدمة في القطاعات الرئيسية.

: سيدعم المصرف جهود الوزارة لتسريع تطبيق التكنولوجيا المتقدمة في القطاعات الرئيسية. تعزيز الاستثمار: سيعمل الطرفان على الترويج المشترك لفرص الاستثمار في الإمارات.

تأتي هذه الخطوة استمراراً لجهود الوزارة في عقد شراكات مع الجهات التمويلية لدعم المشاريع الصناعية والتكنولوجية وتعزيز دور القطاع الصناعي في الاقتصاد الوطني.