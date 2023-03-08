ماريوت توقع اتفاقية مع نيوم لافتتاح 3 فنادق فاخرة في جزيرة سندالة

أعلنت شركة ماريوت الدولية عن توقيعها اتفاقية مع نيوم، تشمل افتتاح ثلاثة مشاريع فندقية في جزيرة سندالة، وجهة نيوم للسياحة البحرية الفاخرة الواقعة على البحر الأحمر.

وسوف يندرج أحد هذه الفنادق تحت علامة “أوتوغراف كوليكشن” (Autograph Collection Hotels)، وهو الأول لـ”ماريوت” في المملكة، أما الفندقان الآخران فسوف يندرجان تحت مجموعة “ذا لاكشري كوليكشن” (The Luxury Collection).

وقال جيروم بريت، الرئيس التنفيذي للتطوير في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا في ماريوت الدولية: “تعد نيوم واحدة من أكثر المشاريع الجريئة والطموحة في العالم، ونتطلع للعمل مع فريقها لتطوير مجموعة من الفنادق المثيرة”، مضيفاً: “ستحقق فنادق “ذا لاكشري كوليكشن”، و”أوتوغراف كوليكشن” بخصائصها الفريدة تناغماً رائعاً مع البيئة الطبيعية المحيطة والاستثنائية في المنطقة، كما أن وجودها في سندالة يمثل فرصة متميزة لنمو علامتنا التجارية وتعزيز قطاع الضيافة في المملكة العربية السعودية بشكل عام”.

ذا لاكشري كوليكشن في سندالة

ومن المقرر افتتاح فندق “أوتوغراف كوليكشن” في سندالة خلال عام 2024، وسيقدم للضيوف تجارب غنية لا تنسى، وسيتضمن 66 غرفةً وجناحاً، بما في ذلك فلل ذات غرفة نوم واحدة أو غرفتين، بالإضافة إلى خيارات متعددة لتناول الطعام ونادي للأطفال ومركز صحي، وجميعها مصممة بطريقة عصرية فريدة، تعكس شغف “أوتوغراف كوليكشن” ورؤيتها الإبداعية الخاصة، التي تضفي طابعاً خاصاً لكل فندق من فنادقها.

أوتوغراف كوليكشن في سندالة

وأما الفندقان الآخران تحت علامة “ذا لاكشري كوليكشن”، فسوف يتم إنشائهما بالقرب من بعضهما، ليشكلا إحدى أفضل تجارب الضيافة الأصيلة والعصرية في نيوم. ومن المقرر افتتاح الفندق الأول، وهو منتجع شاطئي في عام 2024، وسوف يوفر 70 غرفة وجناحاً فاخراً، بما في ذلك فلل مكونة من غرفة نوم واحدة وغرفتين وثلاث وأربع غرف نوم، وتحتوي كلٍ منها على مسبح خاص. في حين يتوقع أن يضم الفندق الثاني، الواقع في منطقة المارينا وسط المتاجر، 115 جناحاً فاخراً بغرفة نوم واحدة وغرفتين وثلاث غرف، ومن المتوقع افتتاحه في عام 2026. وسيقدم الفندقان أكثر المرافق الترفيهية إثارة مع مجموعة من تجارب الطهي المتعددة والمتميزة.

وتعد سندالة أولى الجزر التي سيتم تطويرها في نيوم، ومن المقرر أن تكون من بين أكثر الوجهات جذباً للسياح في البحر الأحمر، حيث ستضم مرافق مميزة وعروضاً حصرية محاطة ببيئة بحرية مذهلة ومتنوعة تضم أكثر من 2000 نوع من الكائنات البحرية، 600 منها مستوطنة في البحر الأحمر.

وتمتد سندالة على مساحة تبلغ نحو 840,000 متر مربع، وستكون وجهة جديدة لمحبي اليخوت والتجارب البحرية، ويمكن الوصول إليها بحرا خلال 17 ساعة فقط عبر البحر الأبيض المتوسط، وتضم مرسى رائعاً يتكون من 86 رصيفاً لليخوت التي يصل طولها إلى 75 متراً، وعوامات بحرية لخدمة اليخوت الفاخرة التي يصل طولها الى 180 متراً. بالإضافة إلى ذلك، ستضم الجزيرة أكثر من 400 غرفة فندقية فارهة، وأكثر من 300 جناح فخم، ونادياً شاطئياً، وناديَ يخوت، و38 مطعما لتجارب الطهي الفريدة.

من جانبه، قال كريس نيومان المدير التنفيذي لقسم تطوير الفنادق ، المسؤول عن إنشاء وتشغيل فنادق المستقبل وبناء نظام متكامل للضيافة في نيوم: “تقدم ماريوت إحدى أكثر التجارب تميزاً في قطاع الضيافة ولديها وجود عريق وسمعة ممتازة في المنطقة، ونحن سعداء بهذه الفرصة للعمل معاً، ونتطلع إلى بناء تجربة ضيافة تجسد روح سندالة الجذابة على مدار العام، وإلى توفير تجارب لا مثيلة لها لضيوفنا”.