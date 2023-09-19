بقيمة 125 مليون درهم.. اتفاقية استراتيجية بين برجيل أوراكل هيلث لتطوير منظومة السجلات الطبية الإلكترونية

أعلنت مجموعة برجيل القابضة، إحدى منصات الرعاية الصحية الرائدة في الإمارات ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، اليوم الثلاثاء، عن موافقة مجلس إدارتها على الدخول في اتفاقية استراتيجية مع شركة أوراكل هيلث.

وستشهد الاتفاقية اعتماد المجموعة لحل السجلات الطبية الإلكترونية من شركة أوراكل هيلث، بهدف توفير خدمات سريرية محسّنة بشكل كبير، إضافةً إلى تعزيز الكفاءات التشغيلية والمالية.

وفي إطار الاتفاقية، وافق مجلس إدارة المجموعة على منح عقد خدمة بقيمة 125 مليون درهم إماراتي لشركة أوراكل هيلث من أجل إنشاء منصة السجلات الطبية الإلكترونية المتكاملة ومتعددة القنوات، والتي تتيح تكامل منظومة الخدمات السريرية الشاملة التابعة لبرجيل عبر شبكتها.

وتعليقاً على هذا التعاون الجديد، قال الدكتور شمشير فاياليل، مؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة برجيل القابضة: “يسرنا التعاون مع شركة أوراكل هيلث واستخدام تقنياتها المتطورة في عملياتنا، حيث ستوفر لمقدمي الرعاية رؤية مبسطة وشاملة لبيانات المرضى من أجل تحسين قرارات الرعاية والنتائج الصحية. تتميز منظومة الرعاية الصحية الخاصة بنا بتبسيط تجربة المريض، مع تقليل وقت الانتظار وزيادة وقت تواجد الأطباء مع المريض. كما ستمكننا هذه الشراكة من اتخاذ خطوات كبيرة نحو تحسين سلامة المرضى من خلال ضمان توفر المعلومات الصحيحة لمرضانا في الوقت المناسب”.

بفضل الأداء الفائق وتوفير قابلية التوسع والمزايا الأمنية المضمنة للسحابة، ستتمكن مجموعة برجيل القابضة من تعزيز الكفاءة التشغيلية والمالية، إضافة إلى تطوير أساليب تقديم الرعاية المستقبلية التي تتطلب تنسيق الرعاية في الوقت الفعلي وتبادل المعلومات بين مقدمي الخدمة والمرضى والمواقع المتعددة. وكذلك ستوفر هذه الفوائد للمجموعة فرصاً كبيرة لدمج محفظة منشآتها المتنامية في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فيما تواصل اتباع نهجها في النفقات الرأسمالية لتوسيع الشبكة.

وقال أكرم سامي دهيني، نائب الرئيس والمدير العام لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في شركة أوراكل هيلث: “نعمل من أجل مساعدة المستشفيات والأنظمة الصحية على مستوى العالم على تبني التكنولوجيا الرقمية والمفتوحة والمتصلة للتغلب على حل التحديات الأكثر تعقيداً التي يواجهونها”.

وأضاف: “نواصل تعزيز عملياتنا في المنطقة بالتعاون مع برجيل القابضة، حيث نعمل على مساعدتها في تعزيز أنظمتها وتقنياتها لتلبية متطلباتها المستقبلية، وتعزيز الكفاءة التشغيلية والمالية، ورفع مستوى تجربة المرضى ومشاركتهم”.

سيتم تنفيذ نظام السجلات الطبية الإلكترونية المحدّث والحل المتكامل من خلال برنامج منظّم مدته ثلاث سنوات، والذي سيشهد إطلاق النظام في مدينة برجيل الطبية ومستشفى برجيل أبوظبي ومركز برجيل لجراحة اليوم الواحد خلال المرحلة التجريبية.