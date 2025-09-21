فريق التحرير by فريق التحرير

أخبار ذات صلة

Posted inأخبار أريبيان بزنسأخبار السعودية

اتفاقية بين السعودية وبولندا لتطوير الإنتاج والتصنيع، ودعم التنمية الريفية

اتفاقية ين السعودية وبولندا لتعزيز التعاون الزراعي والحيواني، بما يشمل تطوير الإنتاج والتصنيع، ودعم التنمية الريفية وفق مستهدفات رؤية السعودية 2030

فريق التحرير by فريق التحرير

وقع نائب وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس منصور بن هلال المشيطي؛ مع نظيره البولندي نائب وزير الزراعة والتنمية الريفية السيد ياتسيك تشيرينياك، مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون في المجالات الزراعية بين البلدين، ودعم وتطوير إنتاج وتصنيع المنتجات الزراعية والحيوانية، بما يسهم في دعم الاقتصاد، وتحقيق التنمية الريفية، وفقًا لمستهدفات رؤية السعودية 2030. وتأتي المذكرة، في إطار تعزيز الشراكة بين المملكة العربية السعودية وجمهورية بولندا، من خلال التعاون الزراعي بين البلدين لتطوير القدرات الإنتاجية في القطاع الزراعي، إضافةً إلى دعم مجالات التقنية، وإنتاج وتصنيع المنتجات الزراعية والحيوانية، وتنفيذ مشاريع التنمية الريفية. وأوضحت الوزارة، أن المذكرة تهدف إلى، دعم استخدام التقنيات الحديثة في إنتاج وتصنيع المنتجات الزراعية والحيوانية، ومجال الطب البيطري، وتعزيز تدابير الوقاية من الأمراض الحيوانية المعدية ومكافحتها، من خلال تبادل الخبرات والمعلومات، خاصة في حالات الطوارئ الوبائية في أيٍ من البلدين، والمجالات البيطرية والنباتية، المتمثلة في صحة الحيوان ورعايته، وتربيته، وسلامة المنتجات الحيوانية، والصحة النباتية ووقايتها، إلى جانب تعزيز التعاون الاقتصادي؛ لتنفيذ مشاريع في مجال الزراعة والتنمية الريفية، وإجراء الدراسات والبحوث المشتركة في المجالات الزراعية، وتنظيم المعارض الزراعية التجارية، والدورات التدريبية، وجلسات العمل في المجال الزراعي، وتطوير القدرات الإنتاجية، ودعم سُبل التجارة الثنائية بين البلدين في تسويق المنتجات الزراعية الغذائية. يُشار إلى أن العلاقات الثنائية بين المملكة وبولندا، في المجالات الزراعية، تسير بخطى متسارعة، من خلال وجود آفاقٍ واعدة للاستثمار والشراكة في العديد من مشاريع الإنتاج والتصنيع الزراعي؛ مما يتيح فرصًا واسعة لتنميتها وتطويرها، بما يعود بالفائدة الاقتصادية على البلدين.

  • تابعونا:
  • Follow us on Whatsapp
  • Follow us on Telegram
  • Follow Latest News on Google News
  • Follow us on Instagram
  • Follow us on YouTube
  • Follow us on LinkedIn
  • Follow us on Twitter
  • Follow us on Facebook
  • Flipboard
للاطلاع على  أحدث الأخبار  و أخبار  الشركات من السعودية والإمارات ودول الخليج تابعنا عبر تويتر  و  لينكد إن وسجل اعجابك على فيسبوك واشترك بقناتنا على يوتيوب  والتي يتم تحديثها يوميا
فريق التحرير

فريق التحرير

فريق تحرير أربيان بزنس يمثل مجموعة من المحترفين. يجمع الفريق بين الخبرة الواسعة والرؤية الابتكارية في عالم الصحافة...