اتفاقية بين السعودية لإعادة التمويل العقاري مع بنك البلاد

وقّعت الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة – اتفاقية شراكة طويلة الأمد مع بنك البلاد بهدف دعم استدامة نمو قطاع التمويل العقاري السكني في المملكة، وذلك بحضور معالي وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ورئيس مجلس إدارة الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل. ويأتي ذلك امتداداً لجهود الشركة المتواصلة لدعم السوق العقاري السكني في المملكة من خلال التوسع في شراء محافظ التمويل العقاري لتوفير السيولة اللازمة لضمان الاستقرار المالي في السوق الذي سجل خلال الأعوام الأربعة الماضية أكثر من 800 ألف عقد تمويلي جديد بقيمة تجاوزت 400 مليار ريال، وزيادة في الخيارات السكنية والحلول التمويلية بما يتناسب مع رغبات الأسر السعودية وقدراتها المالية، ووقع الاتفاقية من جانب الشركة رئيسها التنفيذي فابريس سوسيني، ومن جانب بنك البلاد الرئيس التنفيذي عبدالعزيز بن محمد العنيزان. وأوضح الرئيس التنفيذي للشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري فابريس سوسيني، أن بنك البلاد يمتلك محفظة قوية من حلول التمويل العقاري قادرة على توفير السيولة بما يدعم توجهات الشركة لزيادة نسبة تملك المساكن للأسر السعودية، ضمن التزامات طويلة الأمد امتداداً لاتفاقية سابقة تم توقيعها مع البنك، بهدف تقديم الحلول التمويلية الأنسب للأسر السعودية بهدف زيادة نسبة التملك السكني إلى 70% تحقيقاً لمستهدفات برنامج الإسكان – أحد برامج رؤية المملكة 2030 -. من جانبه، أشار الرئيس التنفيذي لبنك البلاد عبدالعزيز بن محمد العنيزان إلى تطلع البنك للعب دور رئيسي في دعم القطاع العقاري في المملكة بما يتماشى مع مستهدفات برنامج الإسكان – أحد برامج رؤية المملكة 2030 – لتقديم الحلول التمويلية الأنسب، ضمن اتفاقية شراكة طويلة الأمد بين البنك والشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري استمراراً للجهود المبذولة في سبيل تحفيز نمو قطاع التمويل العقاري في المملكة. ____________________________

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