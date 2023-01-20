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Posted inأخبار أريبيان بزنس

اتفاقية بمليار دولار مع شركة هندية لتصنيع الكيماويات الزراعية في السعودية

وزارة الاستثمار توقع اتفاقية مع شركة هندية لتصنيع كيماويات متخصصة وكيماويات زراعية في السعودية بقيمة مليار دولار

الرياض تتفق مع شركة هندية لتصنيع الكيماويات الزراعية في السعودية

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اتفاقية مع شركة (UPL) الهندية لتصنيع الكيماويات الزراعية في السعودية
ستسثمر السعودية مليار دولار لتصنيع كيماويات زراعية

قعت وزارة الاستثمار السعودية، أمس الخميس، اتفاقية استثمار لتصنيع كيماويات متخصصة وكيماويات زراعية في المملكة بقيمة مليار دولار (3.75 مليار ريال).

وأوضحت الوزارة، عبر تغريدة في موقع تويتر دون تفاصيل كثيرة، أنها وقعت الاتفاقية مع شركة يو بي إل الهندية (UPL)، وذلك ضمن جهود المملكة في دعم الاستثمارات النوعية والتنويع الاقتصادي.

وجاء على هامش مشاركة وفد المملكة العربية السعودية؛ صاحبة أكبر اقتصاد عربي، في المنتدى الاقتصادي العالمي 2023 المقام حالياً في مدينة دافوس السويسرية.

وتواصل أريبيان بزنس مع شركة يو بي إل عبر البريد الإلكتروني بهدف الحصول على معلومات إضافية حول الاتفاقية ولم يتلق أي رد حتى ساعة إعداد هذا التقرير.

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