اتفاقية بمليار دولار مع شركة هندية لتصنيع الكيماويات الزراعية في السعودية

قعت وزارة الاستثمار السعودية، أمس الخميس، اتفاقية استثمار لتصنيع كيماويات متخصصة وكيماويات زراعية في المملكة بقيمة مليار دولار (3.75 مليار ريال).

وأوضحت الوزارة، عبر تغريدة في موقع تويتر دون تفاصيل كثيرة، أنها وقعت الاتفاقية مع شركة يو بي إل الهندية (UPL)، وذلك ضمن جهود المملكة في دعم الاستثمارات النوعية والتنويع الاقتصادي.

وجاء على هامش مشاركة وفد المملكة العربية السعودية؛ صاحبة أكبر اقتصاد عربي، في المنتدى الاقتصادي العالمي 2023 المقام حالياً في مدينة دافوس السويسرية.

وتواصل أريبيان بزنس مع شركة يو بي إل عبر البريد الإلكتروني بهدف الحصول على معلومات إضافية حول الاتفاقية ولم يتلق أي رد حتى ساعة إعداد هذا التقرير.