اتفاقية بقيمة 800 مليون دولار لتطوير ميناء طرطوس

وقعت موانئ دبي العالمية (DP World) اتفاقية امتياز لمدة 30 عامًا مع الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية السورية لتطوير وتشغيل ميناء طرطوس بحسب وكالة الأنباء السورية سانا. يأتي توقيع الاتفاقية استكمالاً لإجراءات مذكرة التفاهم المتعلقة بالموضوع، والتي وقعتها الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية السورية مع شركة موانئ دبي العالمية في شهر أيار الماضي. تهدف هذه الاتفاقية إلى تعزيز الكفاءة التشغيلية في محطات الحاويات والبضائع العامة داخل الميناء، وستعمل موانئ دبي العالمية على استكشاف فرص استثمارية جديدة لتطوير مناطق حرة ومراكز لوجستية وممرات عبور استراتيجية في سوريا. وبيّن بدوي أن مذكرة التفاهم التي وُقّعت في أيار الماضي تضمنت الملامح الأولية للاتفاق، بينما الاتفاقية التي تم توقيعها اليوم فتحت المجال للعمل على تفاصيل العقد، بحيث يقوم المشروع على إدارة وتطوير مرفأ طرطوس، وتحسين بنيته التحتية والفوقية، ورفع كفاءته التشغيلية، مشيراً إلى أن مدة العقد الممتدة لثلاثين عامًا قابلة للتجديد لاحقًا بالتراضي بين الطرفين.

ولفت بدوي إلى أن القيمة الاستثمارية الإجمالية للمشروع، المقدّرة بـ 800 مليون دولار أمريكي، موزعة على ثلاث مراحل دون أن يكون هناك ترتيب زمني إلزامي، حيث من الممكن أن يتم ضخ كامل المبلغ في السنة الأولى أو الثانية.

المرحلة الأولى: بقيمة 200 مليون دولار

المرحلة الثانية: بقيمة 200 مليون دولار

المرحلة الثالثة: بقيمة 400 مليون دولار

ولفت رئيس الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية إلى أن اختيار شركة موانئ دبي العالمية لتنفيذ المشروع جاء بعد دراسة مستفيضة، حيث تحتل الشركة مرتبة متقدمة عالمياً، وتدير عشرات الموانئ حول العالم، ولديها خبرة طويلة في إدارة وتشغيل الموانئ في أوروبا وآسيا وأفريقيا، علاوة على كونها شركة عربية، ما يسهّل التنسيق والتفاهم، ويمنح الشراكة بُعداً إستراتيجياً إضافياً. كما أشار رئيس الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية قتيبة بدوي إلى أن الشركة كانت من أوائل الشركات التي طرحت نفسها مبكراً بعد التحرير لتطوير الميناء، وأظهرت جدّيتها من خلال مشاركتها الفعّالة في الجولات التفاوضية، بما في ذلك زيارات وفودها إلى سوريا.

وكانت الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية وقّعت في منتصف أيار الماضي مذكرة تفاهم مع شركة موانئ دبي العالمية بقيمة 800 مليون دولار أمريكي تتضمن استثماراً شاملاً في تطوير وإدارة وتشغيل محطة متعددة الأغراض في ميناء طرطوس.

قيمة الاستثمار: ستستثمر موانئ دبي العالمية 800 مليون دولار أمريكي على مدى فترة الامتياز.

ستستثمر موانئ دبي العالمية على مدى فترة الامتياز. المدة الزمنية: تمتد الاتفاقية لفترة 30 عامًا .

تمتد الاتفاقية لفترة . نموذج المشروع: يعتمد المشروع نموذج “البناء والتشغيل والتحويل” (BOT)، وهو مملوك بالكامل لموانئ دبي العالمية.

يعتمد المشروع نموذج “البناء والتشغيل والتحويل” (BOT)، وهو مملوك بالكامل لموانئ دبي العالمية. الهدف: تطوير شامل للبنية التحتية للميناء ليصبح مركزًا تجاريًا إقليميًا يربط جنوب أوروبا والشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

تطوير شامل للبنية التحتية للميناء ليصبح مركزًا تجاريًا إقليميًا يربط جنوب أوروبا والشرق الأوسط وشمال إفريقيا. الموقع الاستراتيجي: ميناء طرطوس هو ثاني أكبر ميناء في سوريا وبوابة بحرية رئيسية تربط طرق التجارة بين أوروبا وبلاد الشام وشمال إفريقيا.

ميناء طرطوس هو ثاني أكبر ميناء في سوريا وبوابة بحرية رئيسية تربط طرق التجارة بين أوروبا وبلاد الشام وشمال إفريقيا. القدرة الاستيعابية: بعد إعادة التطوير، سيصبح الميناء قادرًا على التعامل مع أنواع متعددة من الشحنات، بما في ذلك البضائع العامة، الحاويات، البضائع السائبة، وحركة البضائع المدحرجة.

بعد إعادة التطوير، سيصبح الميناء قادرًا على التعامل مع أنواع متعددة من الشحنات، بما في ذلك البضائع العامة، الحاويات، البضائع السائبة، وحركة البضائع المدحرجة. حضور موانئ دبي العالمية: تعمل موانئ دبي العالمية في أكثر من 75 دولة وتتعامل موانئها ومحطاتها مع 9.2% من إجمالي حركة الحاويات العالمية.