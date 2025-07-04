اتفاقية بـ 500 مليون دولار بجزيرة المرجان لتطوير موندريان ريزيدنس على الواجهة البحرية

أعلنت شركة “إيليفيت”، التابعة لـ “ون غروب”، عن شراكة استراتيجية مع “إنيسمور” لتطوير مشروع “موندريان بيتش رزيدنسز – جزيرة المرجان” بقيمة 500 مليون دولار أمريكي في جزيرة المرجان، ومن المتوقع افتتاحه في الربع الأخير من عام 2028. يمثل هذا المشروع أول مشروع سكني فاخر على الواجهة البحرية في الإمارات يحمل علامة “موندريان”. وجرت مراسم التوقيع بين زيشان شاه، المؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة “إليفيت”، ولويس عبود، الرئيس الإقليمي لمجموعة لايف ستايل كولكتيف للشرق الأوسط وأفريقيا وتركيا في شركة “إنيسمور”، وذلك بحضور المهندس عبد الله العبدولي، الرئيس التنفيذي لشركة “مرجان”.

وفي تعليقيه على مراسم التوقيع، صرّح المهندس عبد الله العبدولي، الرئيس التنفيذي لشركة “مرجان”، قائلاً: “كلنا فخر بانضمام “موندريان رزيدنسز” إلى جزيرة المرجان، وذلك في إطار التزامنا المستمر برفع مكانة الجزيرة على خارطة الوجهات العالمية. إذ تواصل ترسيخ مكانتها كواحة متكاملة تتميز بأنماط حياة عصرية. وتُضيف هذه الشراكة مع “إيليفيت” و”إنيسمور” بعداً إبداعياً جديداً إلى محفظة المشاريع السكنية ذات العلامات التجارية التي تشهد نمواً لافتاً في الجزيرة. ويسرّنا الترحيب بمشروع “موندريان بيتش رزيدنسز – جزيرة المرجان”، الذي يُمثل توسعاً عالمياً لعلامة ضيافة مرموقة ويعكس المكانة المتنامية للجزيرة على الصعيدين الإقليمي والدولي.”

يهدف المشروع إلى إرساء معايير جديدة لأسلوب حياة معاصر يرتكز على التصميم الجريء والتجارب المجتمعية الأصيلة، مع التركيز على الصحة والعافية، المجتمع، الهدف، والتوازن. سيوفر “موندريان بيتش رزيدنسز – جزيرة المرجان” تجربة سكنية فاخرة بخدمات فندقية من فئة الخمس نجوم، بما في ذلك الوصول المباشر إلى شاطئ خاص، ومرافق صحية، وبرامج ثقافية.

تم اختيار شركة “جينسلر” كشركة معمارية، و”بيرغمان إنتيريورز” للتصميم الداخلي، لضمان تنفيذ المشروع بأعلى مستويات التميز. يدعم المشروع منصة “أكور ون ليفينج”، التي تُعنى بتطوير وتشغيل المشاريع السكنية الراقية ذات العلامات التجارية.