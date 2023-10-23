فريق التحرير by فريق التحرير

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اتفاقية أريب المالية مع بنك الرياض بأكثر من 1.7 مليار ريال

أريب المالية تبرم اتفاقية تسهيلات مع بنك الرياض لعدد من الصناديق المدارة

فريق التحرير by فريق التحرير

وقعت أريب المالية اتفاقية تسهيلات مع بنك الرياض بقيمة تتجاوز الـ 1.7 مليار ريال لعدد من صناديق الشركة المدارة، وذلك تأكيدًا لمتانة الاقتصاد السعودي وتعزيزًا لدور القطاع المالي فيه.

ووفقا لبيانات هيئة السوق المالية، قفز حجم الأصول المدارة لدى شركة أريب بنسبة 190% خلال الربع الأول من 2023، بوصولها إلى 2360.6 مليون ريال خلال الربع ذاته، ارتفاعاً من 813.9 مليون ريال في الربع الأخير من عام 2022، ما يشير إلى قفزة هائلة في الأموال المدارة بلغت 1546.6 مليون ريال. وتعكس تلك القفزة التوسع الهائل في عمليات الشركة وخدماتها النوعية، التي تستهدف بها المؤسسات والشركات العائلية والمستثمرين الأفراد أصحاب الملاءة المالية. وتتبع “أريب المالية” في أدائها العام، سياسة تتماشى مع مستهدفات رؤية 2030، في زيادة عملياتها في الأسواق السعودية، بما يعزز تطلعات الرؤية ويحقق أهدافها. و”أريب المالية”، إحدى الشركات الرائدة، في مجال هيكلة وإدارة صناديق الاستثمار العقارية، وتقدم المشورة الإستثمارية للشركات والأفراد تمتاز ” أريب المالية ” بأستكشاف ال فرص الاستثمارية النوعية في المجالات العقارية واللوجستية. وخلال الفترة السابقة، عقدت المجموعة عدداً من الاتفاقات، تركز على إنشاء وهيكلة وإدارة وتنفيذ فرص استثمارية، كان من بينها مجال مجمعات الخدمات اللوجستية.

يذكر أن شركة أريب المالية هي شركة مساهمة سعودية مقرها الرئيسي بمدينة جدة، مرخصة لإدارة صناديق الاستثمار، وإدارة محافظ العملاء.

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فريق التحرير

فريق التحرير

فريق تحرير أربيان بزنس يمثل مجموعة من المحترفين. يجمع الفريق بين الخبرة الواسعة والرؤية الابتكارية في عالم الصحافة...