وقع برنامج الاسكان التنموي اتفاقية شراكة ثلاثية مع مؤسسة الإسكان التنموي الأهلية “سكن” والمؤسسة الخيرية لرعاية الأيتام “إخاء”، بهدف التعاون في توفير أكثر من 1000 وحدة سكنية للأسر السعودية الأشد حاجة والمستحقين للدعم السكني في مختلف مناطق المملكة.

وذلك بحضور كل من وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل، و وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي.جاء ذلك على هامش أعمال اليوم الأول لمعرض “سيتي سكيب” العالمي الذي تستضيفه المملكة العربية السعودية في الرياض خلال الفترة من 10 إلى 13 سبتمبر 2023، حيث مثل البرنامج وكيل الوزارة للإسكان التنموي والمشاركة المجتمعية طلال بن محمد الخنيني، ومثل مؤسسة سكن الأمين العام عبدالعزيز بن صالح الكريديس، فيما مثل “إخاء” الرئيس التنفيذي للمؤسسة المهندس عمر بن عبدالرحمن الحسين.

وبحسب الاتفاقية، يوفر برنامج الاسكان التنموي لمؤسستي “إخاء” و “سكن”، كافة البيانات اللازمة عن المستفيدين من الأسر الأشد حاجة وتوزيعاتهم على محافظات ومدن المملكة، وكذلك الإشراف والإدارة المباشرة لجميع مراحل المشروع منذ انطلاقه وحتى تسليم الوحدات السكنية.من جهة أخرى، شهد وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان، ووزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، توقيع اتفاقية تعاون أخرى، بين بنك التنمية الاجتماعية ومؤسسة الإسكان التنموي الأهلية “سكن”، بهدف التعاون بين الطرفين في مسار “استكمال البناء” التابع لمنتج الترميم، للمساهمة في استكمال بناء الوحدات السكنية الخاصة بفئة الضمانيين ومن في حكمهم، حيث وقّع الاتفاقية عن بنك التنمية الاجتماعية الرئيس التنفيذي للبنك إبراهيم بن حمد الراشد، فيما وقع عن مؤسسة “سكن” الأمين العام للمؤسسة عبدالعزيز بن صالح الكريديس.وبحسب الاتفاقية، يقوم بنك التنمية الاجتماعية بتخصيص مسار لتمويل المرشحين من المؤسسة ضمن منتج الترميم (مسار استكمال البناء)، وتمويل المستفيدين المرشحين الراغبين في التقديم على منتج الترميم، من الضمانيين ومن في حكمهم، والذين لا يتجاوز إجمالي راتبهم الشهري 6000 ريال.



وتأتي هذه الاتفاقية ضمن سلسلة من الاتفاقيات التي شهدها اليوم الأول لمعرض سيتي سكيب العالمي، لتعزيز الشراكات بين مختلف الجهات الحكومية والخاصة للمساهمة في تنمية القطاع العقاري بالمملكة.يذكر أن معرض سيتي سكيب العالمي يعد المعرض العقاري الأكبر في العالم، وتستضيفه المملكة برعاية وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، تحت شعار “لبناء مسكن المستقبل” لاستعراض المشاريع العقارية وزيادة مساهمة الشركات الناشئة في تنمية القطاع العقاري المحلي، وإتاحة الفرصة لكافة الأفراد للبحث عن العقارات والوحدات السكنية، ومناقشة مستقبل القطاع العقاري العالمي والمحلي، ودعم ثقافة الابتكار والإبداع في التصميم والعمارة.