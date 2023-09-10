أعلن وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان السعودي ماجد بن عبدالله الحقيل، خلال تدشينه فعاليات معرض سيتي سكيب العالمي في الرياض، عن إطلاق عدد من المشاريع بقيمة تجاوزت 65 مليار ريال.

وأوضح أن معرض “سيتي سكيب” سيشهد إطلاقات لمشاريع نوعية وتوقيع العديد من الاتفاقيات لتفعيل الشراكات الواعدة، مبيناً أنه في ظل حجم المشاريع الحالية والمستقبلية سيكون التركيز على الجودة واختصار الوقت اللازم لتسليم الوحدات، والاعتماد على أساليب البناء الحديثة.

ويستعرض معرض “سيتي سكيب” على مدى أربعة أيام، الأفكار والتجارب العقارية في مجالات الهندسة المعمارية، والتصاميم، وتخطيط المدن، كما يتناول أفضل الممارسات العالمية في تقنيات التطوير والبناء المستقبلية، بالإضافة إلى تسليط الضوء على منظومة التشريعات العقارية.

يذكر أن معرض سيتي سكيب العالمي يعد حدثاً مهماً لاستعراض مستجدات القطاع العقاري ومناقشة التحديات عبر جلسات حوارية وورش عمل متخصصة، كما يضم قمة نيوم لبناء مسكن المستقبل، ومنتدى المحافظ العقارية، ومسرح التصميم والعمارة، إضافة إلى منتدى مستثمري العقار، ومسرح التقنيات العقارية، وتحدي الابتكار الذي يتيح للشركات الناشئة عرض أفكارهم لخلق مستقبل أكثر ابتكاراً، و”هاكاثون سيتي سكيب العالمي روشن” الذي يخلق منافسة بين المتسابقين لإيجاد حلول نوعية في القطاع.