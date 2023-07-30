تفاعل نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي على اتصال أجراه وزير الخارجية السويدي بنظيره السعودي حول حرق نسخة من القرآن في البلاد.





وأشار تقرير لـCNN أن وكالة الأنباء السعودية الرسمية قد قالت في تقرير، الجمعة: ” تلقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اتصالاً هاتفياً، اليوم، من وزير خارجية مملكة السويد توبياس بيلستروم.

وجدّد سمو وزير الخارجية في بداية الاتصال، رفض المملكة العربية السعودية التام لكل المحاولات المسيئة للقرآن الكريم، ومطالبتها باتخاذ إجراءات فورية لوقف هذه الأعمال المتطرفة التي تحاول النّيل من الكتب السماوية، وتستفز مشاعر المسلمين حول العالم”.

بعد أن قامت #السعودية باستدعاء القائم بأعمال سفارة #السويد لديها بسبب الإساءة للقرآن الكريم:



وزير خارجية السويد:



نحن نأسف للسعودية بشكل عميق لما يقوم به بعض الأشخاص في بلادنا من استغلال صريح لدستورنا بشأن حرية الرأي..بلادنا تعمل على وقف كافة الأعمال المسيئة للأديان والكتب… — DR.Mohamad ALHdla (@drmohamadalhdla) July 29, 2023





وتابعت: “أكد سموه خلال الاتصال، أن تكرار حوادث حرق نسخ من القرآن الكريم تساهم في تأجيج الكراهية، وتحد من جهود الحوار بين الشعوب والحضارات”.





أضافت: “‌‎من جهته، أعرب وزير خارجية مملكة السويد عن إدانة بلاده واستنكارها لكل محاولات حرق نسخ من القرآن الكريم، معبراً عن أسفه العميق لما يقوم بعض الأشخاص في بلاده من استغلال صريح لدستور السويد بشأن حرية الرأي، مشدداً على أن بلاده تسعى إلى وقف كل الأعمال المسيئة للأديان والكتب السماوية”.

? وزير خارجية ⁧السويد⁩ في اتصال هاتفي لسمو وزير الخارجية:



نأسف لما يقوم به بعض الأشخاص في بلادنا للإساءة للأديان والكتب السماوية.



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[ الأسف لا يكفي، على السويد وغيرها أن تعي أن حرية التعبير ليست بالإساءة للآخرين وتغذية الكراهية، وأن مصالحها تتضرر ] — جهاد العبيد (@JihadAlobaid) July 28, 2023



