اتش اس بي سي يستحوذ على وحدة بنك سيليكون فالي البريطانية

أعلن بنك “اتش اس بي سي” (HSBC) أنه استحوذ على وحدة بنك سيليكون فالي في بريطانيا مقابل جنيه إسترليني واحد.



وقال نويل كوين الرئيس التنفيذي لـ “اتش اس بي سي” في بيان “هذا الاستحواذ يتمتع بمردود استراتيجي ممتاز على أعمالنا في المملكة المتحدة”.



وذكر وزير الخزانة البريطاني جيريمي هنت أن الحكومة وبنك إنكلترا سهلا بيع وحدة بنك سيليكون فالي في بريطانيا إلى “اتش اس بي سي” في خطوة من شأنها حماية الودائع دون دعم من دافعي الضرائب.



وأوضح هنت “يضمن هذا حماية ودائع العملاء ومواصلة العمل المصرفي كالمعتاد، دون دعم من دافعي الضرائب. .. ويسعدني أننا توصلنا إلى حل في مثل هذا الوقت القصير”.



وتابع بالقول “اتش اس بي سي” هو أكبر بنك في أوروبا، ومن المفترض أن يشعر عملاء بنك سيليكون فالي في المملكة المتحدة بالاطمئنان إزاء القوة والأمان” الذي يعنيها هذا الاستحواذ.



ويأتي هذا بعد أن تحركت السلطات الأميركية لدعم الودائع ووقف أي تداعيات أوسع نطاقاً للانهيار المفاجئ لبنك سيليكون فالي، الذي تتبعه الوحدة البريطانية.

وانهار بنك “سيليكون فالي” الأميركي وقررت السلطات الأمريكية إغلاقه إثر السحوبات الكبيرة لعملائه مع عجز البنك عن تلبية عمليات السحب.

وقال بنك إنكلترا – الذي سهل هو والحكومة البريطانية عملية البيع – إن النظام المصرفي البريطاني لا يزال آمن وممول جيدا.

ونقلت رويترز تصريح أدلى به جيريمي هانت، وزير المالية البريطاني للصحفيين أعاد فيه التأكيد على أن النظام المصرفي البريطاني آمن للغاية، وأشار إلى أن إنقاذ الوحدة البريطانية لبنك سيليكون فالي كان ضروريا لحماية عدد من أهم شركات التكنولوجيا البريطانية.

وتأتي هذه الخطوة بعد يوم على اتخاذ السلطات الأمريكية إجراءات لتعزيز الثقة في القطاع المصرفي بسبب انهيار البنك الأمريكي.

التحذير من إبادة جيل كامل من الشركات الناشئة مع انهيار بنك وادي السيليكون

تتوالى التحذيرات من تبعات انهيار بنك وادي السيليكون الذي تعتمد عليه الشركات الناشئة وأغلبها في قطاع البيولوجيا الحيوية، وجاء أبرز التحذيرات قوة من المرشح الرئاسي السابق أندرو يانغ الذي نبه إلى احتمالات كبير بحدوث “تسريح جماعي للموظفين” ودعا للتدخل الحكومي قبل حدوث إبادة للشركات الناشئة التي تعتمد على البنك المنهار والتي أصبحت عاجزة عن سداد رواتب موظفيها وتسديد نفقات تشغيلها. وأشار يانغ في سلسلة تدوينات على تويتر قائلا إنه يرى أنه ينبغي على ولاية كاليفورنيا أو وزارة الخزانة دعم بنك وادي السيليكون – ودون ذلك ستقوم آلاف الشركات بإغلاق أو تسريح الأشخاص الأسبوع المقبل بسبب عدم إمكانية الوصول إلى الحسابات دون أي خطأ من جانبهم لكن المتعاملين مع البنك وأكثرهم شركات ناشئة في مجال التكنولوجيا الحيوية – مهمون للابتكار والقدرة التنافسية للبلادـ فضلا عن الحاجة إلى استعادة الثقة وتقليل فرص انتشار الذعر وانتقال عدوى المخاوف المالية والتسبب بجولة من الانهيارات.

وانضم المستثمر المعروف مارك كوبان للأصوات المطالبة بالدعم الحكومي، وناشد كوبان مجلس الاحتياطي الفيدرالي لشراء ديون مجموعة إس في بي المالية. وقال ” إن عدم القيام بذلك سيؤثر على الثقة في القطاع المالي، كما دعا المستثمر بيل أكمان يوم الجمعة إلى خطة إنقاذ حكومية للبنك.

دعا غاري تان الرئيس التنفيذي لمسرعة واي كمبيونيتر الكونجرس إلى التحرك بشكل أكثر حسما لإنقاذ SVB بعد أن تم الاستيلاء عليه من قبل المنظمين يوم الجمعة. ووقع تان عريضة إلى الوزيرة جانيت يلين ، ورئيس مجلس الإدارة مارتن ج. جروينبيرج ، ورئيس مجلس الإدارة شيرود براون ، ورئيس مجلس الإدارة باتريك ماكهنري يطالب فيه “بالإغاثة والاهتمام بالتأثير النقدي الفوري على الشركات الصغيرة والشركات الناشئة وموظفيها المودعين في البنك.” تم توقيع العريضة من قبل أكثر من 600 من الرؤساء التنفيذيين والمؤسسين من شركات بما في ذلك Alloy Automation و Atoms و Flutterwave و Brex ، والتي يحاول رئيسها التنفيذي حاليًا جمع مليار دولار خلال عطلة نهاية الأسبوع لتقديم قروض ائتمانية طارئة.

امتدت تبعات انهيار بنك وادي السيليكون Silicon Valley Bank أمس إلى بنوك أخرى في الولايات المتحدة وخارجها (يعمل البنك في دول عديدة مثل كل من بريطانيا والدنمارك وكندا والصين وألمانيا والهند والسويد) ، مما تسبب في خسارة 100 مليار دولار من عائدات الأسهم محليًا واستنزاف 50 مليار دولار من قيمة البنوك الأوروبية على مدار اليومين الماضيين ، وفقًا لحسابات رويترز.