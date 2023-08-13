أعلنت شركة اتحاد عذيب للاتصالات (جو للاتصالات)؛ أصغر شركة اتصالات في المملكة العربية السعودية، عن صافي أرباح في الربع المنتهي في 30 يونيو/حزيران الماضي (الربع الثاني 2023) بـ 52.6 مليون ريال (14 مليون دولار) مقابل خسائر بنحو 1.7 مليون ريال في الربع المماثل من 2022.

وتعمل جو للاتصالات في تقديم خدمات الهاتف الثابت وخدمات الإنترنت، وتغطي شبكة اتصالاتها 13 مدينة رئيسية في السعودية بينها الرياض ومكة وجدة، بحسب ملف الشركة على البورصة والتقرير السنوي للشركة لعام 2021.

#قو_للاتصالات تستمر فى الربحية وتسجل أرباح قياسية للربع الرابع على التوالي ?✨ pic.twitter.com/QMRBxdajdh — GO Telecom – قو للاتصالات (@GOTelecom_KSA) August 13, 2023

وأرجعت الشركة، في إفصاح للبورصة السعودية اليوم الأحد، ارتفاع صافي الربح إلى ارتفاع الإيرادات وانخفاض مصروفات البيع والتسويق، وتراجع خسائر انخفاض القيمة، على الرغم من ارتفاع تكلفة الخدمات والمصروفات العمومية والإدارية.

وارتفعت إيرادات الشركة خلال الربع المنتهي في 30 يونيو/حزيران بنحو 46.9 بالمئة على أساس سنوي إلى 206.3 مليون ريال مقارنة بنحو 140.5 مليون ريال خلال الربع المماثل من 2022.

أول أرباح منذ انطلاقها

أعلنت شركة اتحاد عذيب للاتصالات في يونيو/حزيران الماضي عن تحقيق صافي أرباح سنوية غير مسبوقة بنهاية السنة المالية المنتهية في مارس/آذار 2023 بلغت 42 مليون ريال (نحو 11.2 مليون دولار) مقارنة بخسائر تقدر بـ 37.7 مليون ريال (نحو 10 ملايين دولار) التي تمثل زيادة بنسبة 211 بالمئة مقارنة بالعام المالي السابق، وتعد هذه النتائج المالية للعام المالي المنتهي يوم 31 مارس/آذار 2023 أول أرباح في تاريخ الشركة التي تم إطلاقها في العام 2008.