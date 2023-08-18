بسبب المماطلة.. اتحاد جدة يخرج راموس من حساباته

تراجع نادي اتحاد جدة بطل الدوري السعودي لكرة القدم، عن فكرة التعاقد مع قائد فريق ريال مدريد ومنتخب إسبانيا السابق سيرجيو راموس، بحسب تقارير صحافية نشرت اليوم الجمعة.

وأكد الصحفي الإيطالي رودي غاليتي المختص في أخبار الانتقالات بشبكة “سكاي سبورت” أن النادي السعودي، انسحب من صفقة ضم المدافع المخضرم خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

وكان عقد راموس مع باريس سان جيرمان الفرنسي انتهى في اخر أيام حزيران/يونيو المنصرم، دون ان يتوصل الطرفان لتمديد العقد، حيث أرجع البعض ذلك لعدم توافقه مع المدرب الجديد للفريق لويس إنريكي.

وقال غاليتي في تغريدة نشرها عبر حسابه على منصة “إكس” (تويتر سابقًا): “على الرغم من موافقة راموس على العرض الذي تم استلامه من النادي السعودي، إلا أن نادي الاتحاد قرر إنهاء الصفقة بشكل غريب”.

?❌ Sergio #Ramos – #AlIttihad, despite the approval of the player to the offer received, the Saudi club decided not to finalize the deal.



? The ?? CB – after the long wait to give an answer – is no longer a primary option for the Champions of ??, that withdraw the proposal. https://t.co/CmT5swNmMI pic.twitter.com/X8ys8Hf47z — Rudy Galetti (@RudyGaletti) August 18, 2023

وتابع الصحفي الإيطالي في تغريدته: “بعد طول انتظار من النادي السعودي لإعطاء رد من المدافع الإسباني، لم يعد راموس خيارًا لأبطال الدوري السعودي الموسم الماضي، وسيسحبون العرض المقدم”.

واستعاد قائد لاروخا السابق مستوياته بشكل كبير خلال الموسم المنقضي؛ إذ قدّم أداءً جيدًا مع سان جيرمان، بعد أن قضى موسمًا للنسيان بسبب لعنة الإصابات التي لاحقته طوال موسم كامل.

وأسهم راموس في احتفاظ باريس سان جيرمان بلقبه في الدوري الفرنسي؛ إذ سجّل في الموسم الماضي 3 أهداف وقدّم تمريرة حاسمة في 44 مباراة خاضها بكل البطولات، في حين سجّل هدفًا في الفوز بكأس السوبر الفرنسي في الانتصار على نانت (4-0).