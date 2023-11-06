مفاجأة اتحاد جدة السعودي في كأس العالم للأندية… الاعتماد على أحمد حجازي

يرغب نونو سانتو، مدرب نادي اتحاد جدة السعودي، في الاعتماد علي مدافعه الدولي المصري، أحمد حجازي، في بطولة كأس العالم للأندية 2023.

وتقام بطولة كأس العالم للأندية 2023، في المملكة العربية السعودية، خلال الفترة من 12 حتى 22 ديسمبر المقبل.

وأصيب حجازي بقطع في الرباط الصليبي نهاية الموسم الماضي، ليغيب عن مشاركة مع ناديه المشهور ب “العميد”، و “المونديالي”، ويخوض اللاعب المرحلة الأخيرة من البرنامج العلاجي قبل المشاركة في التدريبات الجماعية قريبا.

ويشارك فريق اتحاد جدة السعودي، في بطولة كأس العالم للأندية بصفته بطل دوري روشن السعودي، حيث تستضيف السعودية مباريات البطولة، بينما توج فريق “أوراوا رد دايموندز” الياباني بدوري أبطال آسيا.

وذكرت صحيفة “سبورت 24” السعودية (تقارير صحفية محلية)، أن نونو سانتو، المدير الفني لنادي اتحاد جدة السعودي، ينوي ضم جميع اللاعبين المحترفين في صفوف العميد لقائمة الفريق في منافسات كأس العالم للأندية.

10 لاعبين أجانب في نادي اتحاد جدة السعودي

وتضم قائمة اللاعبين الأجانب بنادي اتحاد جدة السعودي، 10 لاعبين، هم المصري أحمد حجازي، والبرازيليون، لويز فيليبي، وفابيو هنريكي تافاريز ، ومارسيلو غروهي ، ورومارينيو، وإيغور كورونادو، والفرنسيان، كريم بنزيما ، ونجولو كانتي، والبرتغالي جواو فيليبي جوتا ، والمغربي عبد الرزاق حمد الله “.

وتسمح قواعد بطولة كأس العالم للأندية، بضم جميع اللاعبين الأجانب دون الاعتماد على عدد محدد بشرط تسجيلهم على نظام” TMS “، بحسب قوانين الاتحاد الدولي لكرة القدم” فيفا “.

ويواجه نادي اتحاد جدة السعودي، نادي أوكلاند سيتي النيوزيلندي بطل أوقيانوسيا، في الدور الأول، ليلتقي الفائز منهم النادي الأهلي المصري بطل أفريقيا في الدور الثاني، ليلعب الفائز منهم مع نادي بطل كوبا ليبرتادوريس فريق فلومينينسي البرازيلي، في الدور قبل النهائي، وذلك حسب قرعة كأس العالم للأندية 2023.

وتضم بطولة كأس العالم للأندية، 7 فرق، وهم اتحاد جدة السعودي، بصفته المنظم، ومانشستر سيتي بطل دوري أبطال أوروبا، والأهلي المصري، بطل دوري أبطال أفريقيا، وأوراوا ريد دايموندز الياباني بطل آسيا، وليون المكسيكي بطل منطقة أمريكا الشمالية والوسطى” الكونكاكاف “، وأوكلاند سيتي النيوزيلندي بطل أوقيانوسيا، وبطل كوبا ليبرتادوريس فريق فلومينينسي البرازيلي.