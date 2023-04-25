اتحاد الأندية الأوروبية.. لدعم الأندية الصغيرة

أُطلق في العاصمة البلجيكية بروكسل اتحاد الأندية الأوروبية أو “يونيون أوف يوروبيان كلوبز”، وهو هيئة جديدة قالت إنها تهدف لتمثيل أندية كرة القدم “الصغيرة والمتوسطة الحجم” في مجال تهيمن عليه النخبة الثرية.

وقال الاتحاد، الذي سيتخذ من بروكسل مقرا له، إنه يعتزم “إعطاء صوت” لحوالي 1400 نادٍ محترف في أوروبا والتي مع غيابها عن أي من المسابقات الثلاث للأندية التابعة للاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا”، ليس لديها أي تمثيل مناسب بين حوكمة الرياضة.

ولا يزال هيكل المنظمة غامضًا لأنه لم يتم بعد تعيين فريق إداري أو نشر قوانينه، وفقا لما ذكرته فرانس برس.

?The UEC's launch event is over in Brussels, our press release is now available for download here: https://t.co/iHjbcSmkSq — Union of European Clubs (UEC) (@clubs_union) April 24, 2023

ومع ذلك، قال الاتحاد خلال إطلاقه إن 40 ناديًا من 25 دولة قد انضم إليه، ومن بينها أندية كريستال بالاس الإنكليزي وأونيون سان جيلواز البلجيكي ولوكوموتيفا زغرب الكرواتي.

وأضاف أنه يعتزم العمل الى جانب رابطة الأندية الأوروبية النافذة، التي تأسست عام 2008 وتضم أكثر من 300 عضو، وهي الهيئة الوحيدة الحالية لأندية القارة الممثلة في اللجنة التنفيذية لليويفا.

لم يعلّق “يويفا” أو الرابطة، اللذان يديران معا أكثر مسابقات الأندية ربحا في أوروبا، بما فيها دوري أبطال أوروبا، على إطلاق الهيئة الجديدة.

ويملك اليويفا والرابطة اتفاقا مع الفيفا بشأن روزنامة المباريات الدولية ومدفوعات تعويضات الأندية للإفراج عن اللاعبين للواجب الدولي.