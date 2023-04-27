هل تبحث عن المواقع المثالية التالية للاستثمار العقاري في دبي؟ اتبع الازدحام المروري!

عبيد سيد منزر، المؤسس المشارك في شركة يونيون سكوير هاوس للوساطة العقارية.

إذا كنت تتطلع إلى الاستثمار في مواقع عقارية رئيسية، فغالباً ما تكون طريقك إلى ذلك معبّدة بالزحمة المرورية!

احتضنت العديد من المدن الازدحامات المرورية على الطرق كجزء لا مفر منه من أجوائها النابضة بالحياة، في حين أن الازدحام يبدو محبطاً في بعض الأحيان، إلا أن وجود حركة مرورية قوية غالباً ما يشكل دلالة على المناطق الأكثر إقبالاً ضمن المراكز الحضرية الحديثة لذلك، فإن تكاثر عدد المركبات على الطرق ليس مجرد ازدحام مروري بل نعمة مقنّعة.

غالباً ما يحدث الازدحام المروري بسبب عدد من العوامل، بما في ذلك الزيادة في عدد السكان، كان عام 2022 عاماً قياسياً في مطار دبي الدولي، حيث ارتفع عدد المسافرين بنسبة مذهلة بلغت 127٪ ليصل إلى 66 مليون شخص على مدار العام.

واستمر هذا النمو المذهل في حركة السفر في الربع الرابع عندما مر 19.7 مليون مسافر عبر دبي، ما يمثل زيادة بنسبة 67٪ مقارنةً بالربع الأخير من عام 2021.

في عام 2022، واجهت دبي أوقات تنقّل أطول على الطرق، حيث استغرقت متوسط الرحلة المرورية التي تبلغ 10 كيلومترات نحو 20 ثانية إضافية مقارنةً بالعام السابق.

أغلى مدن العالم تتخللها أكثر الطرق ازدحاماً

من صخب هونغ كونغ إلى سحر باريس، لا تشتهر بعض أغلى مدن العالم بأسعار العقارات المرتفعة فحسب، بل أيضاً بمستوياتها العالية من الازدحامات المرورية.

وتشمل المواقع العقارية الساخنة الأخرى كل من سنغافورة وشنغهاي ونيويورك ولندن، والتي تتميز بعامل مشترك وهو ارتفاع أسعار المنازل وحركة المرور الكثيفة.

دليل على التقدم الاقتصادي

على الرغم من أن حركة المرور يمكن أن تكون مصدر إزعاج للكثيرين، إلا أنها مؤشر قوي للنمو والازدهار.

وغالباً ما تكون المناطق الفاخرة هي الأكثر ازدحاماً، إذ لا يمكن أن توجد منطقة متطورة دون أن تلقى نصيبها من الطرق والازدحام.

قبل ثلاث سنوات، كانت “الطرق الريفية” في دبي تمثل واحة من الهدوء. على سبيل المثال، تمتعت كل من أم سقيم وشارع حصة وطريق الخيل بالهدوء في محيطها الريفي نسبياً آنذاك.

ومع ذلك، فإن الزيادة في المجتمعات السكنية التي شهدتها تلك المواقع مؤخراً قد أضافت حيوية إلى هذه الأحياء، مما جذب المزيد من القاطنين والزوار الذين حولوها إلى وجهات صاخبة ومفعمة بالحياة.

تشهد دبي زيادة في شعبيتها عالمياً، ويتضح ذلك من خلال الكثافة المرورية المتصاعدة في جميع أنحاء أحيائها الأكثر رواجاً. كان كل من شارع الشيخ زايد ومرسى دبي ووسط المدينة يعاني من اكتظاظات مرورية خلال ساعات الذروة فقط، أما الآن تعج تلك الطرقات بالمركبات ليلاً ونهاراً، مما يدل على أن هذه الوجهات أصبحت نقاط محورية لأولئك الذين يتطلعون إلى ترسيخ جذورهم في المدينة. شهدت نخلة جميرا أيضاً تدفقاً سكانياً من الذين جذبهم جمالها ووسائل الراحة الحديثة فيها، مما يجعلها نقطة جذب سكنية شهيرة أخرى داخل هذه المدينة الآسرة.

مؤشر على إمكانات الاستثمار

يمكن أن تكون حركة المرور على الطرق مقياساً مفيداً يجب مراعاته عند تقييم فرص الاستثمار العقاري الواعدة، إذ يوفر نظرة ثاقبة على الطلب في المنطقة المستهدفة للاستثمار المحتمل، مما يسمح للمستثمرين باتخاذ قرارات مستنيرة والاستفادة من الأسواق المربحة.

مشاريع دبي القادمة ستجذب حشوداً هائلة

من مدينة محمد بن راشد إلى “إعمار بيتشفرونت” ومدينة إكسبو دبي، تستعد التطورات العقارية في دبي لتحتل مركز الصدارة وتجذب الآلاف من القاطنين والزوار الجدد. وستساهم المشاريع القادمة الأخرى مثل “ون زعبيل” و”ميدان ون” و”ميناء خور دبي” في زيادة حركة المرور مع إضافة الجاذبية للمقيمين والسياح على حد سواء.

ومن خلال الطرق المزدحمة، تثبت دبي مكانتها كقوة اقتصادية صاعدة، تشير حركة المرور إلى اقتصاد متنام يستمر في الازدهار على الرغم من الأوقات الصعبة التي يشهدها العالم اليوم.