لأول مرة في مصر.. ثورة في مجال المدفوعات الرقمية.. تعاون استراتيجي بين بوتيم وفوري لإتاحة خدمات سداد الفواتير وتحويل الأموال للمصريين المقيمين بدولة الإمارات

وقع بوتيم، والذي يعد اول تطبيق Ultra في المنطقة والذي استحوذت عليه شركة أسترا تك، وهى مجموعة تعمل في مجال التطوير التكنولوجي ومقرها الإمارات العربية المتحدة، وشركة فوري، وهى منصة المدفوعات الرقمية الرائدة في مصر، على مذكرة تفاهم لتزويد المقيمين في دولة الإمارات العربية المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي بخدمات ارسال الاموال ودفع الفواتير في مصر من خلال تطبيق بوتيم بطريقه سهلة وبسيطة.

وتتيح هذه الاتفاقية الفريدة من نوعها للمصريين في دولة الإمارات العربية المتحدة خدمات تحويل الأموال ودفع الفواتير من خلال حلول مبتكرة ومريحة، وتقدم أسترا تك هذه الخدمات عبر تطبيق بوتيم تحت مسمى دفع الفواتير، والتي تهدف إلى جعل المدفوعات اليومية أسهل للمستخدمين، وبموجب هذه الاتفاقية، ستوفر فوري لجميع المصريين المقيمين في الإمارات الذين يستخدمون تطبيق بوتيم حلولاً لدفع فواتير الخدمات والاشتراكات وتنفيذ جميع المعاملات المالية في مصر. كما يمكن للعملاء أيضًا استقبال التحويلات المالية من دولة الإمارات العربية المتحدة من خلال تطبيق بوتيم والمدعوم من خلال PayBy وكذلك عبر قنوات الدفع والتحصيل الخاصة بـ فوري. هذه الشراكة ستساهم في تغيير قواعد اللعبة في قطاع المدفوعات الرقمية، حيث توفر للمستخدمين في الإمارات العربية المتحدة طرق جديدة ومبتكرة لإدارة مدفوعاتهم اليومية.

من خلال الاستفادة من هذه الخدمة الجديدة، يمكن للمستخدمين في دولة الإمارات العربية المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي دفع مجموعة هائلة من الفواتير في مصر، مثل فواتير الخدمات والرسوم المدرسية والجامعية، ورخص القيادة والسيارات، وعضوية الأندية، والتأمين الطبي والاجتماعي، عن طريق تطبيق بوتيم، أما من ناحية إرسال الأموال إلى مصر، ستعمل فوري على دعم المستفدين من تلك التحويلات من خلال قنوات الدفع والتحصيل الخاصه بفورى.

وقال الأستاذ عبد الله أبو شيخ، الشريك المؤسس لشركة أسترا تك والرئيس التنفيذي لشركة بوتيم: “نحن متحمسون للعمل مع فوري لتقديم تجربة دفع فواتير سلسة وخالية من المتاعب لمستخدمينا في مصر. ويمثل هذا التعاون علامة فارقة في استراتيجيتنا التوسعية، لا سيما في السوق المصري الواعد، والتزامنا بقيادة التحول الرقمي والشمول المالي في المنطقة.“

وصرح المهندس عاطف مجدي، رئيس القطاع التجاري –القطاع المالي، التجارة الدولية و القنوات الرقمية لشركة فوري: “إن التعاون بين شركة فوري وشركة أسترا تك، هو تجسيد عملي لاستراتيجة فوري في جذب شرائح جديدة من العديد من القطاعات للاستفادة من خدماتها وحلولها الرقمية، وكذلك سعيها الدؤوب لتوسيع نطاق أعمالها وخدماتها المالية، واستهداف أكبر قدر من المستفيدين، لتقديم أحدث الخدمات، والتقنيات المتطورة من حلول المدفوعات الإلكترونية، وأكثرها سهولة، وآمان، بما يعزز مكانة فوري كمنصة رائدة في سوق المدفوعات الرقمي، وتأتي كأولى الخيارات أمام المواطن المصري.“