ابن آخر حاخام يهودي مرشّحاً لانتخابات مجلس الشعب السوري لأول مرة منذ عام 1947

أطلق الحاخام هنري حمرة، وهو يهودي سوري أميركي، حملته الانتخابية لخوض انتخابات مجلس الشعب الذي تستعد السلطات السورية الانتقالية لتشكيله، في خطوة هي الأولى لمرشح يهودي من أصول سورية منذ عام 1947. وأعلن حمرة عن حملته عبر صفحته على منصة “إكس”، وتضمنت وعودًا رئيسية تتمحور حول تعزيز الانتماء والهوية الوطنية و إعادة الاعتبار للجالية اليهودية السورية. وتركز وعود حملة هنري حمرة على عدة محاور، تشمل ربط اليهود السوريين في الداخل والخارج بـ”وطنهم الأم سوريا”، من خلال مبادرات ثقافية وتعليمية ومؤسساتية. وإعادة الاعتبار للجالية اليهودية السورية”كجزء أصيل من النسيج الوطني الممتدّ عبر آلاف السنين”. وبناء جسور تواصل مع أبناء الجالية الموسوية والسورية عامة في الشتات، وتشجيعهم على زيارة وطنهم والمشاركة في نهضته. فضلاً عن ترسيخ صورة سوريا الجديدة عبر “المساهمة في تغيير الصورة النمطية عن سوريا باعتبارها بلداً منغلقاً، وإبراز وجهها الجديد المتسامح القائم على التعدّدية والعيش المشترك”. كذلك الحال مع تعزيز الدبلوماسية الشعبية لتأكيد أن “سوريا بلد يحتضن أبناء جميع الأديان والمذاهب”. والإسهام في إعادة الإعمار والتنمية الاقتصادية، لا سيّما عبر “العمل ودعم كل الجهود الساعية لرفع عقوبات قانون قيصر، وإطلاق مبادرات استثمارية بالشراكة مع رجال الأعمال من أبناء الجالية الموسوية السورية في العالم لدعم الاقتصاد الوطني.

نحو #سوريا مزدهرة ومتسامحة وعادلة

هنري حمرة من #دمشق

مرشح #مجلس_الشعب pic.twitter.com/LQVI4YIpzm — الحملة الانتخابية لهنري حمره مرشح مجلس الشعب (@henryhamrasy) October 2, 2025

من هو هنري حمرة؟

هنري حمرة هو ابن الحاخام يوسف حمرة الذي كان آخر حاخام يهودي يغادر سوريا إلى الولايات المتحدة في التسعينيات. يقود الأب والابن حاليًا جمعية “التراث اليهودي في سوريا” التي أسسها “مجموعة من اليهود السوريين في المغترب” بهدف حماية التراث اليهودي في سوريا. تثير حملة حمرة تساؤلات حول علاقته بعمّه الراحل الحاخام إبراهيم حمرة ، الذي كان من آخر الحاخامات المغادرين من سوريا في عام 1994، عقب اتفاقية سمحت ليهود سوريا بالرحيل إلى أميركا حصرًا، وليس إلى إسرائيل.

وترأّس الحاخام إبراهيم حمرة المجتمع اليهودي في سوريا منذ 1960، وصل إلى إسرائيل في 18 تشرين الأول 1994، واستقبله وزير خارجيتها آنذاك شمعون بيريز. وتوفي ودُفن في مدينة حولون جنوبي تل أبيب في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 2021. ةتخصص جمعية “التراث اليهودي في سوريا”، التي يقودها يوسف وهنري، صفحة كاملة على موقعها تتحدث عن تاريخ الحاخام الراحل إبراهيم حمرة. ونظّمت الزيارة الأولى لوفد يهودي إلى سوريا بعد سقوط النظام في شباط الماضي من قبل “فريق الطوارئ السوري”، بإدارة السوري الفلسطيني مُعاذ مصطفى، الذي سبق أن التقى الحاخام إبراهيم خلال زيارة إلى “متحف الولايات المتحدّة التذكاري للهولوكوست” في 2017. في حين أشار الحاخام الأب يوسف حمرة إلى أن الرئيس السابق بشار الأسد منعه من محاولة العودة إلى البلاد قبل سقوط النظام، فقد عملت السلطة السورية الانتقالية على تسهيل وتأمين حماية زيارة الوفد اليهودي الأخيرة.