ابنك يعاني من السمنة؟ إليك دواء جديد وافقت عليه FDA الأمريكية وتعاطاه إيلون ماسك

ابنك يعاني من السمنة، ولا تستطيع إيقافه عن تناول الوجبات السريعة؟ هناك حل وافقت عليه هيئة الغذاء والدواء الأمريكية FDA مؤخرًا، قد يكون مناسبًا، رغم سلبياته المحتملة.

الحل هو ما أعلنت عنه الشركة الدنماركية Novo Nordisk، وهو الدواء الذي أنتجته ويسمى Wegovy، والذي وافقت عليه FDA، وقالت إنه يناسب الأطفال والمراهقون.

وكانت FDA قد وافقت على Wegovy العام الماضي بالنسبة للبالغين، ولكن بعد أن أجرت تجارب سريرية على المراهقين تبين أنه فعال.

وفي التجارب السريرية، فقد المراهقون، الذين تراوحت أعمارهم بين 12 و17 عامًا، 14% من وزن أجسامهم على مدار 64 أسبوعًا.

ويتطابق هذا تقريبًا مع التجارب التي أجريت على البالغين، حيث فقد المتلقون 15% من وزنهم بعد 68 أسبوعًا، حسبما نشر موقع روسيا اليوم.

وارتفعت شعبية Wegovy ونظيره Ozempic في عام 2022 بسبب نجاحهما غير المسبوق في المساعدة على إنقاص الوزن، وعزا إيلون ماسك الفضل إليه في تحول جسده، وهناك شائعات أن نجوم هوليوود مثل كيم كارديشيان استخدموه أيضًا.

وقال الدكتور آرون كيلي، خبير السمنة لدى الأطفال بجامعة مينيسوتا، في بيان: “الآن، أكثر من أي وقت مضى، نحتاج إلى خيارات جديدة لدعم المراهقين، وتَوَفُّر موافقة إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، يمثل أداة إضافية لمعالجة هذا المرض الخطير والمزمن والمتقدم بالولايات المتحدة“.

تجربة على 201 شاب

اختبرت التجربة، التي أجرتها جامعة مينيسوتا، الحقن الأسبوعي لـ 201 شاب بدين، وثلثاهم استخدموا Wegovy، بينما تلقى الباقون استشارات إنقاص الوزن ولكن بدون دواء.

بدأ المراهقون بمتوسط وزن 235 رطلًا في المجموعة المستخدمة Wegovy، فقدان ما متوسطه 33 رطلًا خلال التجربة التي استمرت 16 شهرًا.

فقد ثلث المراهقين الذين استخدموا الدواء ما لا يقل عن خمس وزنهم الإجمالي.

الآثار الجانبية

ووُجد من التجارب أن الجرعة آمنة للاستخدام، ولكن الآثار الجانبية الأكثر احتمالًا كانت الغثيان والقيء .

. راقب معدو الدراسة المشاركين في التجارب لمدة ثلاثة أشهر بعد تلقي العلاج، فوجد أنهم اكتسبوا أوزانهم التي كانوا قد فقدوها مرة أخرى.

الجرعات

الجرعات للمراهقين بنفس الحجم الذي يتعاطاه البالغين، وهو الحقن بـ 0.25 ملليغرام أسبوعيًا، في الفخذ أو الذراع، بحسب روسيا اليوم.

وكل شهر يزداد حجم الجرعة قبل أن تصل إلى جرعة مداومة 2.4 مللغرام في الشهر الرابع.

سعر الدواء وبديله

في الولايات المتحدة وصل سعر عقار Wegovy إلى ألف دولار، ويحتمل أن يغطيه التأمين الصحي هناك قريبا.

ويعاني الأمريكيون الآن من نقص في Wegovy بالأسواق حاليًا، ولكن هناك بديل له يسمى Ozempic، حيث يحتوي على نفس المادة الفعالة “semaglutide”، وتصنعه نفس الشركة السويدية Novo.

وتم تطوير مادة semaglutide في الأصل لعلاج مرض السكري، ولكن وجد أن لها آثارا جانبية تفقد من يتناولها شهية الأكل، ما يؤدي لإفقاد الوزن.