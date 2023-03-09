بعد شهرين فقط من انتقال النجم الأسطورة كريستيانو رونالدو إلى صفوف نادي النصر السعودي والاستقرار رفقة عائلته في المملكة،

نشرت جورجينا رودريغيز عارضة الأزياء وصديقة رونالدو عبر حسابها في “إنستغرام”، مقطع فيديو يظهر ابنتيها ألانا وإيفا وهما تتحدثان العربية.

وظهرت الطفلة ألانا “5 أعوام” وشقيقتها في الفيديو وهما تنطقان أيام الأسبوع بوضوح، حيث تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع الفيديو مشيدين بسرعة تعلم طفلتي اللاعب اللغة العربية، وذلك في غضون شهرين من انتقال والدهما النجم كريستيانو رونالدو إلى صفوف نادي النصر السعودي وانتقالهم جميعا إلى المملكة العربية السعودية.