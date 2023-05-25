شاهد جهاز يعيد القدرة على المشي لرجل مصاب بالشلل

كشفت دراسة في مجلة نيتشر الطبية عن نجاح جهاز في إعادة القدرة على الحركة والمشي لرجل مصاب بالشلل، واستعاد الهولندي جيرت يان أكسام قدرته على الحرمة والمشي بالاستعانة بجهاز يعمل بمثابة وصلة بين الدماغ والعضلات لإصدار وتنفيذ أوامر الحركة.

ساعد جهاز طبي رجلًا مصابًا بالشلل على المشي بشكل طبيعي مرة أخرى ، بعد أكثر من عقد من الإصابة.

قام الدكتور جريجوار كورتين وزملاؤه من المعهد الفيدرالي السويسري للتكنولوجيا في لوزان بتطوير وزرع جهاز يؤمن وصلة بين الدماغ والعمود الفقري، لتأسيس ربط عصبي مباشر بين الدماغ والحبل الشوكي.

يستدعي الجهاز زرع غرزات صغيرة لاستقبال أوامر الحركة في الدماغ نوايا الحركة لنقل هذه الأوامر لاسلكيًا من دماغ المصاب إلى وحدة المعالجة التي يرتديها المصاب كالحقيبة على ظهره.

تحول المستقبلات الصغيرة في الدماغ النوايا إلى أوامر لترسلها وحدة المعالجة مرة أخرى من خلال الغرسة الثانية لتحفيز العضلات.

وكان الرجل الهولندي غيرت قد أصيب بالشلل في حادث أصاب رقبته وهو يقود دراجة عام 2011 وبفضل الجهاز الجديد تمكن من الوقوف والمشي بعد أن زرع الأطباء الجهاز الذي يتعرف على موجات دماغه ويرسل تعليمات إلى العموده الفقري لتحريك العضلات.

وتمكن جيرت من صعود السلالم والمشي لقرابة 100 متر في كل تجربة بعد زرع الجهاز، وفقا لسي إن إن .