ابتكار المدن الاسفنجية للاحتفاظ بمياه الأمطار

ابتكرت شركة “ديك ريكساند” لصاحبها رجل الأعمال الهندي تشاندرا داكي “مفهوم المدينة الإسفنجية” وذلك بعد أن ثبت أن الحلول التقليدية كشفط المياه مثلا لا تستطيع وحدها أن تحل مشكلة الحفاظ على المياه وتجميع مياه الأمطار وإدارتها.

مع حلول فصل الشتاء الذي يتزايد فيه سقوط الأمطار، ورغم الجوانب الإيجابية الكثيرة لمياه الأمطار، إلا أن تهالك وضعف البنية التحتية في كثير من الدول لا يصمد أمام غزارة الأمطار وتساقطها لأوقات طويلة، ما يؤدي إلى عرقلة الحياة اليومية للمواطنين.

المدن الإسفنجية

يقول صاحب الشركة إن الهدف من المشروع هو امتصاص وتجميع المياه لإعادة استخدامها .

مشروع المدن الإسفنجية تم تنفيذه في الصين مؤخرا، وتسعى الشركة لتطبيقه في الشرق الأوسط وخصوصا في الإمارات.

ويقول تشاندرا داكي “يمكن في الإمارات، التي يمكن أن تشهد مزيداً من الفيضانات، دمج مفهوم المدينة الإسفنجية مع البنية التحتية الحالية ذات المساحات الخضراء والحضرية، بهدف تصريف مياه الأمطار وتجميعها بكفاءة أعلى، حسب الإمكانية العملية”.

كيف تعمل المدن الإسفنجية؟

تستخدم الشركة خليطا من مواد مصنوعة من رمال قابلة التنفس، وتتمتع بالمسامية، مثل الطوب، والبلاط، وحجارة الأرصفة.

– تُوضع هذه المواد فوق الأسطح المعرّضة لمياه المطر

أثناء تساقط الأمطار، تمتص هذه المادة المياه، وتحافظ على خلو الأسطح من السيول، وتمنع الانزلاق.

الاعتماد على هذه الطريقة، سيكون حلا لعدة مشاكل وليس لمشكلة واحدة، فمع تغير المناخ وما يسببه من ندرة مياه وجفاف وأزمة غذاء، سيكون الحفاظ على المياه حلا من خلال إعادة تدويرها، وتحليتها، فضلا عن الحفاظ على سلامة البنية التحتية.

interlocking concrete pavement (grass pavement with porous tiles)