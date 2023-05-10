أعلنت فوو، المزوّد لحلول البرمجيات وتقديم الخدمات المالية للمؤسسات والشركات بمختلف أنواع في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، عن تعاون مع” اكسايت لحلول المستقبل” الذراع الرقمي لشركة ماجد الفطيم التي شكل حديثًا، خطوة مسرعة في رحلة التحول الرقمي للشركة، بهدف توفير تجربة محفظة مضمنة لتجار التجزئة التابعين لشركة ماجد الفطيم.

وأصبحت كارفور، الشركة المملوكة والمديرة من قبل ماجد الفطيم في الإمارات العربية المتحدة، هي أول متجر بالتجزئة يعتمد هذه التكنولوجيا وقد أطلقت بالفعل الحل في الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية ومصر، مع المزيد من الدول التي ستتبع. أسهمت “فوو “في تسريع عملية استرداد الأموال الحالية لكارفور من خلال دمج محفظتها الخاصة بالهواتف المحمولة ذات ا الحلقة المغلقة وحل حساب القيمة المخزنة (SVA) في تطبيق الهاتف المحمول الحالي من كارفور، مما يتيح للعملاء استلام استرداد فوري إلى حساباتهم الشخصية.

سيؤدي هذا التعاون مع “فوو” إلى تسهيل إجراءات استرداد سلسلة هايبر ماركت وتوفير تجربة تسوق أكثر سلاسة لعملائها. تعتبر حلول المحفظة المدمجة مجرد بداية لشراكة طويلة الأمد بين “فوو” و” شركة “اكسايت لحلول المستقبل” ، حيث تُعد أساسًا لإضافة إمكانيات التكنولوجيا المالية التي سيتم تنفيذها قريبًا.

توفر الحلول المغلقة السريعة والفعالة العديد من المزايا لكلٍ من ماجد الفطيم والمستخدم النهائي. على سبيل المثال، يمكن استخدام الرصيد المستلم من عملية الاسترداد فورًا للمشتريات من أي تاجر ضمن مجموعة ماجد الفطيم، مما يساعد على زيادة حفظ العملاء.

وفي هذا السياق، علق حسام كيال، الرئيس التنفيذي للإيرادات في “فوو” قائلاً: “لا شك في أن رضا العملاء هو الأولوية لجميع الشركات، يمكن للتمويل المضمّن أن يعزز تجربة المستهلك بشكل كبير من خلال القضاء على نقاط الألم التقليدية، ويعمل دمج محفظة الهاتف المحمول ذات الحلقة المغلقة في تطبيقات المستهلكين المختلفة من ماجد الفطيم على تحسين سهولة الخدمة.

وبدوره أضاف جو أبي عقل، رئيس مكتب تطوير الشركات في ماجد الفطيم القابضة والمدير العام لـ “إكسايت للحلول المستقبلية”: “نحن سعداء بالتعاون مع فوو للارتقاء بخدماتنا الرقمية وتقديم تجربة تسوق استثنائية لعملائنا.

ومن خلال الاستفادة من قدرات فوو المتقدمة، يمكننا تعزيز البنية التحتية الرقمية الحالية لدينا وتحسين عملياتنا لتلبية الاحتياجات المتطورة لعملائنا. نحن على ثقة من أن هذه الشراكة الاستراتيجية ستمكّننا من وضع معايير صناعية جديدة وإعادة تحديد مستقبل تجارة التجزئة.