ابتكارات أجهزة الواقع الافتراضي بينها نظارة قاتلة

نظارات واقع افتراضي جديدة اسمها نفر جير NeveGear، في لعبة قتالية ياببانية سورد أرت أونلاين، تنقل مصير اللاعب إلى الواقع في حال مصرع اللاعب في اللعبة من خلال وسيلة خاصة تؤذي الدماغ تحت مزاعم الابتكار وترف الاستكشاف واستعراض الأفكار في تلاقي الواقع بالعالم الافتراضي.

هذه النظارات مجهزة بوحدات شحن متفجرة تقتل المستخدم على الفور إذا خسر في لعبة الفيديو.

بالمر لوكي، مبتكر نظارات الواقع الافتراضي “أوكولوس في آر” ومصمم نظارات “أوكولوس ريفت”، الذي باع شركته لـ فيسبوك وانتقال للعمل في تكنولوجيا الدفاع الوطني أنه يعكف على تطوير نظارة واقع افتراضي يمكنها قتل المستخدم في الواقع إذا خسر في اللعبة لكنه يؤكد أن الجهاز لغرض الاستكشاف ولن يرى النور فلا يمكن توقع أن يحصل هكذا جهاز على موافقة للبيع.

مكانة وتأثير كبيرين لـ لوكي

يعود لبالمر الفضل في إنعاش قطاع الواقع الافتراضي من خلال إتقانه لنظارات للواقع الافتراضي.

ابتكر لوكي “أوكولوس لنظارات الواقع الافتراضي، التي استحوذت عليها “فيسبوك” في 2014.

في عام 2017، غادر لوكي شركة “فيسبوك” وأسس شركة لتكنولوجيا الدفاع.

جاء لوكي في المرتبة 22 ضمن قائمة مجلة فوربس لرواد الأعمال الأكثر ثراء في الولايات المتحدة تحت سن 40 في عام 2016

استوحى لوكي الفكرة من قصة يابانية ” سورد أرت أونلاين- وتعني فن السيوف عبر الإنترنت” (Sword Art Online)، تدور حول عالم مجنون حبس مجموعة لاعبين في لعبة لا يمكنهم الهروب منها إلا بعد استكمالها. وإذا خسر اللاعب، توجه إلى دماغه موجات ميكروية استثنائية عبر نظارة الواقع الافتراضي “نيرف غير” (NerveGear) تقتله في الحال.

جاء الإعلان على مدونة لوكي الشخصية تحت عنوان “إذا قُتلت في اللعبة، ستموت في الحقيقة”. ويقول مفسرًا إنه ينوي تحويل نظارة “نرفر غير” إلى واقع.

صحيح أن الواقع الافتراضي هو وسيلة لكي يبدو العالم الافتراضي أكثر واقعية، ولكن تنفيذ تبعات لعبة افتراضية في العالم الواقعي تنقل الفكرة إلى مستوى جديد. ويقول لوكي، إنه كان دوما مهووسًا بفكرة ربط العالم الواقعي بالأفاتار في اللعبة، لرفع مستوى الخطورة التي يواجهها اللاعب إلى أعلى مستوى وإجباره على إعادة النظر في طريقة تفاعله مع العالم الافتراضي ومكوناته.

ولتنفيذ هذه النظارة، استخدم لوكي ثلاثة وحدات شحن متفجرة، وربطها بمستشعر يمكنه اكتشاف اللون الأحمر الذي يومض على الشاشة عند انتهاء اللعبة وخسارة اللاعب. وعندما ينبه المستشعر الوحدات بانتهاء اللعبة تنفجر على الفور وتدمر دماغ المستخدم.

ويخطط لوكي أيضا، كما جاء على مدونته، لإضافة آلية تمنع المستخدم من العبث بالنظارة، ليصبح نزعها أو تدميرها مستحيلًا بعد بدء اللعبة.

غير أن هذه النظارة لم تكتمل بعد، فهي حتى الآن في طور التصنيع. ولم يجرؤ لوكي على تجربتها، ولكنها بحسب قوله تفتح لنا آفاقا لم نستكشفها بعد في مجال تصميم ألعاب الفيديو. مضيفًا أنها أول نموذج حقيقي لنظارة واقع افتراضي يمنكها قتل المستخدم، ولن تكون الأخيرة.