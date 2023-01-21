ابتسم أيها الجنرال، مسلسل ينضم لباقة برامج شهر رمضان 2023

نشر الممثل السوري مكسيم خليل على حسابه على انستاغرام، صورة له من المسلسل الذي يخوض به السباق الرمضاني بعنوان “إبتسم أيها الجنرال” للكاتب سامر رضوان وإخراج عروة محمد يُجسد مكسيم خليل شخصيّة الجنرال، في المسلسل الذي يدور في فلك المخابرات والفساد، وهو من كتابة السوري سامر رضوان المعروف بلهجته الحادّة والقاسية في المسلسلات التي سبق أن قدّمها وكلها دارت في فلك الفساد. يجمع المسلسل مجموعة من الممثلين أبرزهم: عبد الحكيم قطيفان، ريم علي، مازن الناطور، عزة البحرة، سوسن أرشيد وغيرهم.

شبكة إم بي سي (mbc) تواصل سعيها على برامج المقالب التي يقدمها رامز جلال في شهر رمضان. وبدأ الاستعداد لبرنامج المقالب الجديد الذي سينطلق تصويره خلال أيام. لم تكشف المصادر عن فكرة المشروع التي تحيطها السرية، تخوّفاً من معرفة النجوم بها، بالتالي يخفّ التشويق الذي يحاول البرنامج أن يثيره.

رشيد عساف سيظهر في رمضان في مسلسل «عين الشمس» (ورشة كتّاب وإخراج يزن أبو حمدة)، ويؤدي في العمل دور ضابط فيما تطلّ النجمة شكران مرتجى في كل من مسلسل خولة و زقاق الجن وهو من أعمال البيئة الشامية الت تتجسد مجددا في زقاق الجن، وسبق لشكران أن تعاونت مع المخرج تامر إسحق في مسلسل «وردة شامية»

برامج ومسلسلات رمضان من مصر

يحجز أحمد مكي لبرمجة رمضان الجزء السابع من مسلسل «الكبير أوي» (تأليف مصطفى صقر ومحمد عز الدين إخراج أحمد الجندي) الذي عرف شهرة واسعة في مواسمه السابقة. يطل الممثل المصري بشخصيات عدة تدور في فلك الكوميديا الساخرة. يشارك في العمل كلّ من رحمة أحمد، محمد سلام، بيومي فؤاد، هشام إسماعيل، مصطفى غريب، حاتم صلاح، عبد الرحمن ظاظا، سما إبراهيم، ليلى عز العرب وحسين أبو حجاج.

دنيا سمير غانم عادت للمنافسة الرمضانية بعد غياب ثلاث سنوات، لتلعب بطولة مسلسل كوميدي لم يتم الاتفاق على اسمه بعد. يتألف المشروع من 15 حلقة، ويخرجه إسلام خيري، ويشارك فى بطولته محمد سلام، بيومي فؤاد، سيد رجب وغيرهم.

يتولّى أحمد أمين بطولة «الصفارة» من 15 حلقة (تأليف ورشة كتابة وإخراج علاء إسماعيل)، ويعد المسلسل أول بطولة مطلقة للممثل المصري.

النجمة يسرا، تلعب بطولة المسلسل الكوميدي «حمدلله على السلامة» (تأليف محمد ذو الفقار وإخراج عمرو صلاح).

«الإمام الشافعي» تحت الأضواء في السباق الرمضاني لأنه يلقي الضوء على شخصية مثيرة للجدل. كما أنّ المسلسل يعتبر عودة نحو السير الدينية بعد غياب سنوات طويلة