مويضي المطيري by مويضي المطيري

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ابتداءً من اليوم .. سوق الأسهم السعودي في إجازة رسمية

استئناف التداولات في السوق يوم 2 يوليو

مويضي المطيري by مويضي المطيري
مؤشر السوق السعودي قد أنهى آخر جلسة قبل إجازة عيد الأضحى المبارك على تراجع طفيف

يشهد سوق الأسهم السعودي اعتبارا من اليوم الأحد 7 ذي الحجة 1444 هـ الموافق 25 يونيو 2023 إجازة رسمية بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

وسيتم استئناف التداولات في السوق بعد الإجازة يوم الأحد 14 ذي الحجة 1444 هـ الموافق 02 يوليو 2023.

وكان مؤشر السوق السعودي قد أنهى آخر جلسة قبل إجازة عيد الأضحى المبارك على تراجع طفيف بنحو 7 نقاط، ليغلق عند 11459 نقطة، بتداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 6.3 مليار ريال

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