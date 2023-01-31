أطلقت شركة “إي إي” مجموعة “إي إي المصغر لصناعة الفيديوهات” وهو عبارة عن مجموعة من الأدوات التي تستخدم تقنية الواقع المعزز المبتكرة إلى جانب إنشاء محتوى الذكاء الاصطناعي لتحويل العروض الخيالية لواقع حي للأطفال.

وتم إطلاق جوائز “إي إي” والأكاديمية البريطانية للأفلام لعام 2023 لصانعي الأفلام القصيرة عبر تطبيق “إي إي” لإلهام الجيل القادم من فناني الأداء وصانعي الأفلام.

وسيكون بإمكان الأطفال الفائزين وعائلاتهم لقاء النجوم على السجادة الحمراء في مهرجان والأكاديمية البريطانية للأفلام على أمل إلهام الممثلين والمخرجين البريطانيين الناشئين.

وقالت الشركة أنها قامت بدراسة كشفت أن 79% من الأطفال في المملكة المتحدة قد مثلوا في المنزل أمام عائلاتهم، في حين وافق 83% من الأهالي أن التكنولوجيا كانت مفيدة لخيال أطفالهم.

واشارت إلى أن تصميم مجموعة أدوات توليد الذكاء الاصطناعي مستوحى من العالم الحقيقي، وكذلك من خلال استخدام التكنولوجيا في أفلام الرسوم المتحركة للأطفال.

كشف الاستطلاع الجديد أيضا عن الإعدادات الخيالية الأكثر شيوعا لإثارة خيال الأطفال التي ألهمت مجموعات أفلام الواقع المعزز الأربعة.

وقال فرانكي بريدج، مقدم البرامج التلفزيونية: “سواء كان يتظاهر بأنه رائد فضاء، أو مستكشف أو بطل خارق ينقذ العالم، فإن أطفالنا غالبا ما يهربون من الواقع ليخبروا قصصهم المتخيلة، وكان علي بالتأكيد الجلوس للاستماع لبعض القصص المثيرة للاهتمام في الماضي! هذا هو السبب الذي يجعل من هذه الأدوات لتكون أكثر إبداعاً في المنزل ورفع مستوى تلك عروض الأبناء.

بدوره قال بيت جيفونز، مدير الاتصالات التسويقية في إي إي: “تعد مجموعة أدواة إي إي وسيلة مثيرة لمساعدة العائلات على الانغماس في الإثارة في المنزل ومعرفة ما يتطلبه الأمر حقا لتقديم أداء يحوز على الجوائز. تم تصميم مجموعات أفلام الواقع المعزز لاستخدامها في المنزل، متصلة بنطاق عريض من الألياف الكاملة التي يمكنها التعامل مع أكبر عدد ممكن من الديناصورات وسفن الفضاء والأبطال الخارقين. ويمكن استخدام مجموعات أفلام الواقع المعزز على معظم الهواتف الذكية لمزيد من التفاصيل حول مجموعة الأدوات، وكيفية الدخول في المسابقة، بالإضافة إلى الشروط والأحكام ، قم بزيارة الرابط التالي، واستخدم موبايلك لتجربة اللعبة على هذا الرابط (هنا).

إي إي تطلق مجموعة أدوات لصناعة الفيديوهات المعززة بالذكاء الاصطناعي https://t.co/jusu2G5KNA pic.twitter.com/9sgapDR52P — أريبيان بزنس (@AB_Arabic) January 31, 2023